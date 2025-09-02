כיכר השבת
מזעזע | רופא ערבי בבלגיה ציין בדו"ח הרפואי: "אלרגיה - יהודי, ישראל"

ארגונים יהודים בבלגיה זועמים לאחר שרופא ערבי ממוצא עיראקי ציין את יהדותה של מטופלת, ילדה בן 9, כ"בעיה רפואית או אלרגיה" | ארגונים במדינה קוראים לפיטוריו של הרופא האנטישמי (בעולם) 

הדו"ח האנטישמי (צילום: מתוך הרשתות החברתיות, לפי סעיף 27א)

בעוד האירופאים מחפשים דרכים להעניש את ישראל, מתברר שאזרחי היבשת אינם מחכים להליכים רשמיים כדי להפגין את רעל האנטישמיות.

לפי דיווח שפורסם בבלגיה וב'חדשות 12', רופא ערבי ממוצא עיראקי, רדיולוג בשם ד"ר קאסם ארקאווזי, ציין בדו"ח רפואי של ילדה יהודיה בן 9 את יהדותה כ"בעיה אלרגית או רפואית".

לפי הדיווח, האירוע התרחש בבית החולים AZ Zeno בעיירה קנוקה הייסט.

בדו"ח הרפואי שפורסם ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת יהודים, נראה הכיתוב: "יהודי, ישראל", תחת שורה המיועדת לציין אלרגיות או בעיות רפואיות.

הילדה פונתה לבית החולים לאחר שעלה חשד לשבר בידה בעקבות נפילה. בתוצאות בדיקת הרנטגן צוין כי מצבה תקין, אולם כאמור יהדותה של הקטנה צויינה כ"בעיה רפואית".

ארגון "ליגת ההגנה היהודית" הפועל בצרפת ובאירופה פרסם את תמונתו של הרופא הערבי וציין כי "עבורו יהדות היא אלרגיה".

ארגונים יהודים בבלגיה דיווחו על המקרה לרשויות וקראו לפיטוריו המיידיים של האנטישמי השפל.

"רופא שמפיץ בגלוי שנאה אנטישמית ואיסלמיסטית הוא איום ישיר לא רק על מטופלים יהודים, אלא גם על חולים מוסלמים סונים", מסרו בארגון. "אנו קוראים לפעול לאלתר ולסיים את העסקתו של הרופא המסוכן הזה", הוסיפו. כך לפי ציטוט שהובא ב'12'.

הרופא האנטישמי (צילום: לפי סעיף 27א)
