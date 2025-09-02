כיכר השבת
טראמפ משקיף מרחוק - ומאיים

יום דרמטי בברזיל: נפתח משפטו הפלילי בעליון של הנשיא לשעבר בולסונארו 

נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו הגיע היום לבית המשפט העליון במדינה שם נפתח משפטו הפלילי | ההכרעה צפויה להיות תוך מספר ימים וההערכה היא כי הנשיא אכן יורשע על ידי בית המשפט | "הם רוצים להרשיע אותי", אמר הנשיא לשעבר בראיון מוקדם יותר (בעולם) 

בולסונארו (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו עומד בפני סיום משפטו ההיסטורי בבית המשפט העליון, כאשר טיעוני הסיכום בתיק שמתייחס למזימה להישאר בשלטון לאחר הפסדו בבחירות 2022 הושמעו היום לראשונה בבית המשפט העליון.

ההליך, שצפוי להסתיים עד ה-12 בספטמבר, זוכה לפיקוח מדוקדק מארצות הברית, ונשיא ארה"ב בחר להתערב באופן פומבי, כשלדבריו מדובר ב"ציד מכשפות" נגד בן בריתו. ההשפעה הבינלאומית על ההליך באה לידי ביטוי בהחלטות טראמפ להטיל מכסים על סחורות ברזילאיות ולהטיל סנקציות על השופט המפקח על ההליכים, אלכסנדר דה מוראס.

בפתיחת הדיון, הבהיר מוראס כי ניסיונות לכפות על בית המשפט עמדות של מדינה זרה לא ישפיעו על החלטותיו. "ריבונות לאומית לא יכולה, לא צריכה, ולעולם לא תושמץ או תהיה תחת סיוטה", אמר השופט, כשהוא מציב גבול להערותיו של טראמפ.

בולסונארו, שמחזיק בביתו במעצר בית, טוען בעקביות לחפותו, ואמר בריאיון מוקדם לרויטרס כי "הם רוצים להרשיע אותי". בנו, חבר הקונגרס אדוארדו בולסונארו, עבר לארצות הברית במרץ כדי להפעיל לחץ פוליטי והגן על אביו, ואף הוביל מהלכים שגררו חקירה נגדו ואביו בגין הזמנת התערבותו של טראמפ.

בית המשפט העליון נקט אמצעי ביטחון מיוחדים סביב מקום מגוריו של בולסונארו, כולל בדיקות כלי רכב וניטור מוגבר, לאחר שמסמך שהופיע בחקירה הצביע על אפשרות שהוא שקל מקלט פוליטי בארגנטינה – טענה שמשרד עורכי דינו הכחיש.

משפטו של הקפטן לשעבר בצבא הברזילאי, לצד כמה מבעלי בריתו, כולל בכירים בצבא, עשוי להיות אירוע מכונן בחשבון הנפש ההיסטורי של המדינה. לצד זאת, ההליך משודר בשידור חי, ומושך מיליוני ברזילאים לצפות בפרק הדרמטי הזה של הסאגה הפוליטית המסמלת מלחמה עזה בין ימין לשמאל במדינה.

בימים האחרונים כבר נערכו הפגנות תמיכה בבולסונארו מול ביתו בברזיליה, וצפויות מחאות נוספות בימים הקרובים, כשעתידו המשפטי והפוליטי של הנשיא לשעבר תלויים בפסק הדין הצפוי.

