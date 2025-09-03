יש הומור | פוטין לזלנסקי: "רוצה להיפגש? תבוא למוסקבה"

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בחר לסיים את ביקורו בבייג’ין במסרים כפולים: מצד אחד הצהרה כי ניתן עדיין לסיים את המלחמה באוקראינה במשא ומתן, ומצד שני איום ברור להמשיך בלחימה עד להכרעה.

"נראה לי שאם השכל הישר יגבר, יהיה אפשר להגיע לפתרון מקובל שיסיים את הסכסוך", אמר במסיבת עיתונאים, אך מיד הוסיף: "אם לא, נצטרך לפתור את כל המשימות שלפנינו בכוח הנשק".

אחד המשפטים שתפסו את תשומת הלב היה הצעתו לקיים פגישה עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי - דווקא במוסקבה.

פוטין הדגיש כי "כל פגישה כזו חייבת להיות מוכנה היטב ולהוביל לתוצאות ממשיות".

הצעה זו, שנשמעת במבט ראשון כדיפלומטית, נתפסת באוקראינה ובמערב כבעלת נימה צינית. עצם הדרישה שזלנסקי יגיע לבירת רוסיה, בעת שהכוחות הרוסיים עדיין נלחמים בשטחה של אוקראינה, נראית יותר כהצעה לבוא כמי שמודה בתבוסה ולא כניסיון כן לפתור את המלחמה, שלא לדבר על הסכנה הפיזית עבור הנשיא האוקראיני בכניסתו ללוע הארי...

משרד החוץ בקייב דחה את הרעיון על הסף. שר החוץ האוקראיני הגדיר את ההצעה כ"בלתי מתקבלת על הדעת".

זלנסקי עצמו ממשיך ללחוץ על פגישה עם פוטין, אך מבקש מארצות הברית להגביר את הסנקציות על מוסקבה אם זו לא תסכים לדיאלוג בתנאים הוגנים.

הדרישות שהציב פוטין נותרו כשהיו: מניעת הצטרפות אוקראינה לנאט"ו והפסקת מה שהוא מכנה "אפליה נגד דוברי רוסית". בדבריו בבייג’ין הוא אף טען כי הוא רואה "אור בקצה המנהרה", בין השאר בזכות "הרצון הכנה של ממשל הנשיא דונלד טראמפ למצוא פתרון – לא רק בהצהרות אלא גם במעשים".

פוטין סיכם את דבריו בטון שממשיך לשלב בין פיתוי לאיום: "אני מעדיף לסיים את המלחמה באמצעים שלווים", אמר, "אך אם לא – רוסיה ערוכה גם לאפשרות צבאית".