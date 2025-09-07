אוקראינה ספגה הלילה (שבת לראשון) את המתקפה הגדולה ביותר מתחילת המלחמה, בעוד בניין ממשלתי אחד נפגע וניזוק באופן קשה ומספר בני אדם נהרגו באירוע אחר.
לפי הדיווחים, באחד המבנים שנפגעו נמצאו לפחות שלושה הרוגים, בהם תינוקת אחת שגופתה חולצה על ידי כוחות ההצלה שהגיעו למקום.
המתקפה המאסיבית המשולבת של רוסיה הלילה כללה לא פחות מ-805 כטב"מים מתאבדים בנוסף ל-13 טילים שפגעו בקייב ובאזורים נוספים ברחבי אוקראינה.
כאמור, זוהי כמות הכטב"מים הגדולה ביותר ששיגרה רוסיה לעבר שכנתה ממערב מאז החלה המלחמה בפברואר 2022.
ראש הממשלה הטרייה, יוליה סווירידנקו, אמרה בתגובה למתקפה על תקיפת הבניין הממשלתי כי "לראשונה, בניין הממשלה ניזוק מתקפת אויב - הגג והקומות העליונות שלו, "כוחות ההצלה מכבים את האש".
מדובר במבנה הראשי של ממשלת אוקראינה השוכן בקייב הבירה. בסך הכל נפגעו הלילה 18 בני אדם בתקיפות השונות.
0 תגובות