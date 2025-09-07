תינוקת נרצחה הלילה זה קרה: רוסיה פתחה במתקפה הגדולה אי פעם - בניין ממשלתי נפגע רוסיה תקפה הלילה את אוקראינה בעוצמה הגדולה ביותר מתחילת המלחמה לפני כמעט ארבע שנים | בניין הממשלה הראשי בקייב נפגע במתקפה, וישנם גם הרוגים באירוע אחר בהם תינוק אחד (בעולם)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 11:10