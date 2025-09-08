הנוסעים המבוהלים יורדים במגלשות החירום ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מטוס נוסעים מדגם בואינג 737 של חברת התעופה הקנדית Wesjet (ווסטג’ט), שפעל בטיסה 2276 מטורונטו לסן מרטן (SXM), ביצע אתמול (ראשון), נחיתה קשה בשעה 17:29 (UTC) בנמל התעופה באי. למרבה המזל, לא דווח על נפגעים. כל הנוסעים פונו בבטחה והועברו לטרמינל, שם קיבלו סיוע מצוותי הקרקע ונציגי החברה.

על פי הדיווחים, מטוס בואינג 737-800 של ווסטג'ט שהגיע מטורונטו ביצע נחיתה קשה בשדה התעופה הבינלאומי 'הנסיכה יוליאנה', מה שיכל לגרום לקריסת כנף הנחיתה הימנית ולהחליק את המטוס לאורך המסלול. לדברי החברה, הנחיתה לוותה בפעולת חירום של ממש: צוותי ההצלה המקומיים הגיבו מיד והחלו בפיזור קצף על מסלול הנחיתה, ככל הנראה כאמצעי מניעה מחשש לדליקה. מגלשות החירום הופעלו וכל הנוסעים והצוות פונו במהירות מהמטוס. התגובה המהירה של הצוות ושירותי החירום הקרקעיים הבטיחה תוצאה בטוחה במה שיכל להיות תאונה קשה.

פיזור הקצף על המטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

המטוס על המסלול ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

לאחר האירוע, Wesjet פרסמה הודעה בה נאמר כי: היא “פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות” וכי שלומה של הנוסעים והצוות עומד בראש סדר העדיפויות שלה. החברה הבטיחה לספק עדכונים נוספים ככל שייוודעו פרטים חדשים על נסיבות האירוע.

נמל התעופה יוליאנה הוא אחד ממוקדי המשיכה הבולטים לחובבי תעופה ולצלמי מטוסים מרחבי תבל, וזאת מכיוון שקצה מסלול הנחיתה מתחיל סמוך מאוד לחוף הים ומאפשר קרבה יוצאת דופן למטוסים בהתקרבם לנחיתה, וזוויות תצפית ייחודיות המשלבות את מראות התיירים על חוף הים הקריבי עם מטוסי נוסעים רחבי גוף המנמיכים טוס.