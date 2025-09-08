הנשיא מקרון הושפל בפרלמנט וראש הממשלה שלו הודח | כל הפרטים

ראש הממשלה הצרפתי שמונה על ידי נשיא צרפת - פרנסואה ביירו הפסיד בהצעת האמון אותה הוא יזם והממשלה נפלה. מדובר בממשלה השלישית תוך שנה שמקרון הקים - והיא נופלת.

מקרון יצטרך להקים קואליציה ולהכריז על ראש ממשלה חדש, כאשר הערכות הן כי היא תוקם על בסיס המרכז-שמאל הצרפתי.

בצרפת לועגים לראש הממשלה שיזם הצבעת אמון בעצמו, כאשר רק לאחר מכן התברר כי אין לממשלתו סיכוי לקבל רוב בפרלמנט.

המשבר הפוליטי בצרפת מתרחש כאשר הממשלה המקרוניסטית אינה מחזיקה ברוב בפרלמנט, וראשי ממשלה תחת מקרון אינם מצליחים להחזיק בתפקידם יותר מחודשים ספורים, או להעביר חוקי תקציב ורפורמות כלכליות.

מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה של הרפובליקה המודרנית שממשלה נופלת בעקבות הצבעת אמון ביוזמת הממשלה עצמה, בניגוד לפעם הקודמת בה נפלה ממשלתו של מישל ברניה בעקבות הצעת אי-אמון ביוזמת האופוזיציה.

כך או כך, לאחר נפילת הממשלה יצטרך מקרון להחליט אם למנות ראש ממשלה וממשלה חדשים עם יותר סיכויים לשרוד את הפוליטיקה הצרפתית הקשוחה, או להכריז על פיזור הפרלמנט ובחירות חדשות.

אם האופציה השנייה תצא לפועל, מפלגת האיחוד הלאומי בראשות לה-פן וברדלה צפויה להוביל בסיבוב הראשון וככל הנראה לרדת בסיבוב השני בעקבות הסכמים בין מפלגות יריבות, שלא לאפשר בשום קונסטלציה את עלייתם לשלטון של מה שהם מכנים "הימין הקיצוני".

בצרפת גוברים הקולות נגד הנשיא מקרון להתפטר מתפקידו כנשיא בעקבות כשלונו פעם אחר פעם לזכות באמון העם.