בהלה בבירה הבריטית

חשד לאירוע חומרים מסוכנים בנמל התעופה הית'רו; טרמינל 4 פונה מנוסעים

המשטרה הלונדונית הודיעה על פינוי חלקי של נמל התעופה הית'רו בלונדון, בעקבות חשד לאירוע חומרים מסוכנים | בשלב זה טרם נמסר אם קיים חשד לאירוע טרור, הרשויות גם לא פירטו לעת עתה מהו החומר החשוד שאותר בנמל התעופה (בעולם) 

נמל התעופה הית'רו בלונדון (צילום: שאטרסטוק)

המשטרה הלונדונית הודיעה על פינוי חלקי של נמל התעופה הית'רו בלונדון בעקבות חשד לאירוע חומרים מסוכנים.

בשלב זה טרם נמסר אם קיים חשד לאירוע טרור, הרשויות גם לא פירטו לעת עתה מהו החומר החשוד בנמל התעופה.

הרשויות הודיעו על פינויו המלא של טרמינל 4 מעט לאחר השעה 17:00 שעון מקומי. שדה התעופה מסר כי נוסעים אינם מוזמנים להגיע לטרמינל 4 וכי עמדות הצ'ק-אין נסגרו לקהל.

ממכבי האש של לונדון (LFB) נמסר: "לוחמי אש פועלים כעת לתקרית אפשרית של חומרים מסוכנים בנמל התעופה הית'רו.

צוותים מומחים נפרסו כדי לבצע הערכה של הזירה, וחלק משדה התעופה פונה כאמצעי זהירות בזמן שכוחות הכיבוי פועלים."

יצוין כי בנמל התעופה פועלים במקביל ארבעה טרמינלים, בעוד רבע מתעבורת הנסיעות בנמל תעופה הושבתה או הוסטה לטרמינלים האחרים.

