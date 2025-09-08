בית המשפט בפריז הודיע כי בינואר הקרוב ייפתח משפט הערעור של מרין לה פן, לאחר שהורשעה במעילת כספים אירופיים ונפסלה מלהתמודד בבחירות לנשיאות 2027.

המועד שנקבע, 13 בינואר, יאפשר הכרעה עוד לפני הקיץ - צומת קריטית שתקבע אם מנהיגת הימין הקיצוני תשמור על סיכוייה לרוץ לנשיאות בפעם הרביעית.

פסק הדין שניתן במרץ האחרון קבע כי לה פן ושורה של בכירים ממפלגת ה-RN השתמשו לרעה בכספים של הפרלמנט האירופי.

נגזרו עליה ארבע שנות מאסר, מתוכן שנתיים בפועל, קנס כספי כבד ופסילה של חמש שנים מהחיים הפוליטיים - פסילה שמונעת ממנה להתמודד מול היורש של עמנואל מקרון. הגשת הערעור עצרה את מימוש גזר הדין עד להכרעת הערכאה הגבוהה.

יצוין כי גם אם ערעורה של לה פן יידחה, ריצוי המאסר יתקיים בצורה של מאסר בית ולא בשליחתה לבית הכלא.

ההליך הפלילי מתרחש במקביל למשבר פוליטי חריף בצרפת: ממשלתו של פרנסואה ביירו נפלה היום בהצבעת אי אמון באסיפה הלאומית, צעד שמערער עוד יותר את יציבות שלטונו של מקרון.

מפלגת של לה פן, כמו גם מפלגות נוספות טוענות כי אין אפשרות להקים ממשלה בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, וכי על מקרון לפזר את הפרלמנט ואולי אף להתפטר בעצמו.

בתוך האווירה הזאת, במפלגתה משוכנעים כי גם אם ההרשעה תישאר בעינה, ייתכן שהשופטים יבחרו להקל בעונש ולהסיר או לקצר את משך הפסילה הפוליטית - מהלך שיחזיר את לה פן לזירה הנשיאותית.

לוח הזמנים שנקבע לערעור נולד ממחלוקת: התביעה ביקשה להתחיל את המשפט מוקדם כדי לאפשר הכרעה לפני הבחירות המוניציפליות במרץ 2026, בעוד סנגוריה של לה פן ניסו לדחות את הדיונים לאחריהן. בסופו של דבר אימץ בית המשפט את עמדת התביעה, וקבע כי ההליך ייפתח כבר בתחילת השנה הבאה.