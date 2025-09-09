מדינת כווית נמצאת בסערה לאחר שביטלה קרוב ל-50,000 אזרחויות במהלכי ענק נגד הונאה. שר הפנים, השייח' פהאד יוסף סעוד אל סבאח, הכריז כי "כל כווית נמצאת תחת בדיקה".

המהלך הדרמטי הזה מבוצע במסגרת צו 116/2024, שנכנס לתוקף והרחיב את העילות לשלילת אזרחות. מטרת הממשלה היא להילחם בעצי משפחה מזויפים, מסמכים מזויפים והתאזרחות בלתי חוקית. התהליך כולל שימוש נרחב בבדיקות DNA ונתונים ביומטריים לאימות שושלת וזהות.

הבדיקות נערכות על ידי הוועדה העליונה לאזרחות כוויתית וכוללות כל תיק אזרחות, לרבות של שרים וחברי פרלמנט מכהנים ולשעבר. למעלה מ-14,000 ערעורים כבר הוגשו דרך פורטל מקוון שנפתח בעקבות ההליך הדרמטי.

קבוצות זכויות אדם מזהירות כי ההרחבה בסמכויות עלולה להוביל ל"שלילת אזרחות שרירותית" ולהשאיר אנשים חסרי מדינה. במיוחד, נשים נשואות לגברים כוויתים שקיבלו אזרחות אוטומטית לפי סעיף 8 של החוק, מתמודדות עם ביטולים רבים ונדרשות להסדיר את מעמדן עד מועד אחרון באוגוסט – ללא אפשרות להארכה.

הממשלה עומדת על עמדתה כי מדובר בהגנה על הזהות הלאומית ויישום שלטון החוק, תוך תכנון להשיק "תעודת אזרחות דיגיטלית" חדשה לצמצום זיופים בעתיד.