לפחות עשרה כטב"מים רוסיים פרצו הלילה (רביעי) ממזרח לכיוון המרחב האווירי של פולין, לא הרחק מהעיר זמושץ, כך דיווח צבא פולין הלילה.

מדובר בפעם הראשונה מתחילת המלחמה מזה קרוב ל-4 שנים שרוסיה מפרה את המרחב האווירי של פולין באמצעות נחיל גדול יחסית של כטב"מים.

המשמעות המידית היא שלראשונה הלילה, מדינה זרה תקפה את אחת ממדינות נאט"ו, מה שמחייב לפי האמנה את הפעלתו של סעיף ההגנה ההדדי. אכן, גם מטוסים של נאט"ו פעלו בשיתוף עם חיל האוויר הפולני ליירט כלי הטיס.

בעקבות החדירה הדרמטית, הודיעה פולין על סגירת נמל התעופה הראשי 'שופן' בוורשה, בנוסף למספר נמלי תעופה במדינה שנסגרו גם הם מחשש למתקפה רוסית פתאומית.

למרות שעל פניו נראה כי מדובר ב'זליגה' של המלחמה עם אוקראינה לשטח פולין ולא במתקפה מכוונת על אדמת נאט"ו, בפולין מזהירים מפני ההשלכות ומבהירים: "אנחנו לא סומכים על רוסיה".

הצבא הפולני מסר הלילה על "הכוננות הגבוהה ביותר" בעקבות הדרמה בגבול אוקראינה: "מערכות הגנה אוויריות-קרקעיות ומערכות סיור באמצעות מכ"ם הגיעו לרמת הכוננות הגבוהה ביותר", נמסר מהצבא הפולני.

"צבא פולין מוכן לתגובה מיידית", נמסר עוד.

בשלב זה עדיין לא ברור כמה כטב"מים יורטו וכמה הצליחו לחדור את המרחב האווירי של פולין, אולם האחרונה אישרה כי לפחות כטב"מ אחד הצליח לחדור את שכבות ההגנה.

פולין הורתה לתושביה באזור להסתגר בבתיהם עד לסיום פעולת היירוט, האירוע הסתיים ללא נפגעים בצד הפולני.

נשיא פולין הגיב למתקפה: "איננו סומכים על הכוונות הטובות של ולדימיר פוטין. בזמן שאנחנו ממתינים לשלום ארוך טווח, שלום קבוע הנחוץ לאזור שלנו. אנו מאמינים שפוטין מוכן לפלוש למדינות נוספות".