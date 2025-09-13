מרכז לונדון הפך היום (שבת) לזירת מחאות רחבת-היקף, כששתי הפגנות מנוגדות התרחשו כמעט במקביל והוציאו לרחובות עשרות אלפי בני אדם.

מצד אחד נערכה צעדת ימין תחת הסיסמה "אחדו את הממלכה", שבה השתתפו למעלה מ-100 אלף מפגינים על פי נתוני המשטרה.

מנגד, אלפים נוספים הגיעו להשתתף ב"צעדה נגד הפשיזם", שהוצגה כתגובה ישירה להפגנת הימין. כוחות שיטור גדולים הוזעקו כדי לאבטח את שתי ההתארגנויות, והמשטרה הלונדונית הקימה אזור סטרילי של מחסומים סביב כיכר הפרלמנט – המקום שאליו הגיעו שני המחנות, במרחק של מאות מטרים זה מזה בלבד.

הצעדה המרכזית של אנשי הימין נפתחה בשעות הבוקר והמשיכה לאורך הרחובות המרכזיים עד להתכנסות המונית סמוך לפרלמנט. בשיאה נערכו נאומים מתוקשרים, ובהם גם הופעתו של סטיב באנון, לשעבר יועצו של דונלד טראמפ, שזכה למחיאות כפיים רמות מהקהל.

המשתתפים הניפו שלטים עם מסרים חריפים נגד מדיניות ההגירה של בריטניה: "עצרו את הסירות", "שלחו אותם הביתה" וקריאות נוספות נגד קליטת פליטים. לצד דגלי בריטניה נצפו גם מספר דגלי ישראל וארצות הברית - ואפילו דגל צה"ל. אחד המפגינים בלט עם שלט לזכרו של צ'ארלי קירק, פעיל הימין האמריקני שנרצח בגלל דעותיו מוקדם יותר השבוע בקמפוס בארה"ב – אירוע שהסעיר את המחנה הימני גם מחוץ לגבולות ארצות הברית.

בצד השני של העיר נערכה מחאת הנגד תחת השם "צעדה נגד הפשיזם". אלפי משתתפים נשאו שלטים שעליהם נכתב "נשים נגד הימין הקיצוני" ו"פליטים - ברוכים הבאים". דגלי פלסטין נראו בצעדה, לצד קריאות שהדגישו התנגדות לגזענות ולמדיניות אנטי-הגירה.

המשטרה נערכה מבעוד מועד עם פריסת כוחות מתוגברים: כ-1,000 שוטרים הוצבו בשטח, בהם כ-500 שהובאו ממחוזות נוספים. השוטרים הקימו חיץ פיזי בין שתי ההפגנות, מתוך חשש שקרבתן תוביל לעימותים ישירים. דוברות המשטרה מסרה כי ישנה "מדיניות אפס סובלנות" כלפי כל ניסיון להסלים את האירועים לאלימות או להפוך מחאה לגילוי של פשעי שנאה.

"השוטרים ינקטו עמדה תקיפה כלפי התנהגות מפלה או גזענית", נמסר בהודעת המשטרה, "אנחנו ערוכים למנוע כל ניסיון להפוך את המחאות לאירועי שנאה".

במהלך שעות אחר הצהריים, כששתי הצעדות הגיעו לאזורי ההצטלבות שלהן, ניכרה מתיחות רבה אך לא נרשמו דיווחים על התפרעויות חריגות. ההמונים בשני הצדדים המשיכו בקריאות ובנאומים, והמשטרה המשיכה לשמור על סדר תוך ניטור צמוד של התפתחות האירועים. בכך הסתיימה אחת מהפגנות המחאה הגדולות ביותר שנראו בלונדון בשנים האחרונות, כשהעיר נחצתה לשני מחנות שמציגים חזון הפוך באשר לדמותה החברתית והפוליטית של בריטניה.