מגמה מפחידה: עלייה של 340% בתקריות אנטישמיות ברחבי העולם

נתונים עולמיים: שיאי אנטישמיות בכל היבשות
דו"ח ה-J7 (קואליציית שבע המדינות בעלות הקהילות היהודיות הגדולות בעולם) קובע כי בארה"ב נרשמה עלייה של כ-227% באירועים אנטישמיים בין 2021-2023, ובשנה האחרונה נרשמו יותר מ-10,000 תקריות - שיא מאז החל המעקב.
בצרפת זינקו התקריות בשיעור של 185%, בקנדה ב-83%, בבריטניה ב-90% ובגרמניה ב-72%. אוסטרליה וארגנטינה מדווחות על גידול ב-11% ו-23% בהתאמה, למרות שהמדינות רחוקות ממוקדי הסכסוך - מגמה שמעידה על גל עולמי, ולא רק אזורי.
ה-FBI דיווח על 1,938 עבירות שנאה אנטי-יהודיות בארה"ב ב-2024, המהוות 69% מכל פשעי השנאה על רקע דת, אף שהיהודים מהווים רק כ-2% מהאוכלוסייה. בגרמניה תועדו 38 אירועים אנטישמיים על כל 1,000 יהודים, ובבריטניה 13 על כל 1,000 – נתונים חריגים בקנה מידה השוואתי.
חברת Ipsos מצאה כי כמעט מחצית (46%) מאוכלוסיית העולם מחזיקה בעמדות אנטישמיות מובהקות, כאשר צעירים מתחת לגיל 35 מבטאים דעות קשות יותר ב-13% מהדור המבוגר.
מפת האיומים הגלובלית: מדינות במוקד
ארצות הברית
בשנה שחלפה מאוקטובר 2024 ועד ספטמבר 2025, ארצות הברית חוותה עלייה של כ-288% בתקריות אנטישמיות, כשמתחילת 2025 נרשמו מאות אירועים אלימים, כולל תקיפות של בתי כנסת, אלימות בבתי ספר וקמפוסים, ואף אירועים סנסציוניים כמו ההתנקשות בפעיל הפוליטי צ'ארלי קירק, שפעל רבות בהסברה למען ישראל. לראשונה מאז תחילת מעקב ה-ADL, כ-58% מהתקריות כללו אלמנטים הקשורים לישראל או לציונות, דבר שמצביע על אופייה הפוליטי ההולך ומתחזק של האנטישמיות.
קנדה
גם בקנדה נרשמה עלייה משמעותית של כ-562% בתקריות אנטישמיות ב-12 החודשים האחרונים, כשכמחצית מהן כללו אלימות פיזית ומעשי ונדליזם. ארגון בני ברית דיווח על 6,219 תקריות בין אוקטובר 2024 לספטמבר 2025, לעומת 5,791 ב-12 החודשים שקדמו לכך, דבר שמעיד על התעצמות משמעותית במיוחד.
אירופה
באירופה, העלייה בתקריות אנטישמיות נמשכה ואף התחדדה במהלך השנה החולפת. בצרפת נרשמה עלייה של כ-350% בתקריות אנטישמיות, כאשר 28% מהן כללו אלימות ממשית נגד יהודים. במערכת החינוך הצרפתית מדווחים על גידול של 420% באירועי אנטישמיות שמכוונים בעיקר כלפי סטודנטים יהודיים. בבריטניה נרשמה עלייה חסרת תקדים של 450% בתקריות אנטישמיות עם כמעט 2,000 אירועים במחצית הראשונה של 2025 בלבד. בגרמניה דווחו 5,177 תקריות אנטישמיות – כמעט כפול מהמספר שנרשם בשנת 2022.
אוסטרליה ואיטליה
גם אוסטרליה ואיטליה ניצבות במרכז העלייה בתקריות אנטישמיות בשנה האחרונה. באוסטרליה נרשמו 1,713 תקריות אנטישמיות במהלך התקופה, עלייה משמעותית מ-1,200 תקריות בשנה שקדמה לה. באיטליה דווחו 877 אירועי אנטישמיות, כמעט פי שניים מהמספר ב-2023 שעמד על 454 תקריות בלבד.
בקמפוסים, ברחובות ובבתי כנסת: שינוי בחיי היום-יום
מעל 83% מהסטודנטים היהודים בארה"ב חוו או היו עדים ישירים לאנטישמיות בקמפוס בשנה החולפת. קריאות "תחזירו אותם לגטו" ו-"יהודים החוצה" הפכו לשגרת יום בניסיונות השתקה בדיונים ציבוריים בהרווארד, קולומביה ו-UCLA. בגרמניה, פריז וגם באוסטרליה תועדו ונדליזם, אלימות ואף איומים על משפחות.
"יהודים באמריקה לא זכו לרגע של חסד מאז 7 באוקטובר", אמר ג'ונתן גרינבלט, מנכ"ל ADL. "גל ההתקפות, האיומים והקריאות לאלימות הגיע לכל פינה: ערים גדולות, קמפוסים, ואפילו בתי כנסת בשבת".
מחצית מהיהודים בניו יורק מדווחים שהם מפחדים להשתתף באירועים ציבוריים יהודיים, ו-44% מהם נמנעים בפועל במקרים מסוימים. גם בפריז משפחות רבות עוברות דירה או עוזבות למדינות אחרות עקב תחושת איום בלתי פוסקת.
מול המציאות הקשה הזו, הקהילה היהודית מגיבה בדרכים יצירתיות. בבתי הכנסת ברחבי אמריקה מתקיימות הכשרות קרב מגע ואימוני ביטחון. ה-SCN (רשת הביטחון הקהילתי) השיק סדרת תדרוכי ביטחון לקראת החגים עם יותר מאלף משתתפים בפגישה הראשונה, ובחלק מבתי הכנסת שוקלים להכשיר מתנדבים חמושים.
התפשטות ההסתה ברשתות החברתיות
הרשתות החברתיות הפכו למקור מרכזי להפצת השיח האנטישמי בעשור האחרון, אולם בשנה החולפת התחום זה החריף בצורה דרמטית. דו"ח של הליגה נגד השמצה (ADL) מצביע על זינוק אדיר של 1,200% בשיח האנטישמי בפלטפורמות המדיה החברתית, במיוחד בטוויטר, טיקטוק וטלגרם, מאז אוקטובר 2024. על פי המחקר, האלגוריתמים של הרשתות הללו מגבירים חשיפה לתכנים המכילים פייק ניוז, תיאוריות קונספירציה, קריאות לאלימות ואף הכחשת שואה. התכנים מועלים ללא הפסקה וללא אכיפה יעילה מצד המנהלים והחברות.
מחקר של אונסק"ו חשף כי כ-16% מהתכנים הקשורים לשואה ברשתות החברתיות מבוססים על הכחשות או עיוותים שיטתיים של האירועים, כשבטלגרם שיעור זה מגיע כמעט למחצית מהחומר. בטיקטוק, שנחשבת לאחת הפלטפורמות הפופולריות ביותר בקרב צעירים, תוכן המכחיש את השואה או מפיץ סטריאוטיפים אנטישמיים מהווה כ-17% מהתוכן בנושא בשפות שונות, כולל אנגלית, גרמנית, צרפתית וספרדית.
בניגוד לעבר, הפצת התכנים הללו לא מוגבלת רק לאנטישמיות קיצונית מהמגזר הימני, אלא כוללת גם מסרים אנטישמיים מתוחכמים שמקורם בשמאל הפוליטי, המשלבים בין אנטי-ישראליות לאנטישמיות, מה שמקשה על זיהוי ותגובה.
כל אלו יוצרים מצב שבו האינטרנט, שהפך מזמן לחלון של החברה המודרנית, משמש גם כמנוע מרכזי להפצה של שנאה אנטישמית, הפיכת מסרים מסולפים לוויראליים, ושיבוש השיח הציבורי ואף הבטיחות האישית של יהודים ברחבי העולם.
עתיד הקהילה היהודית העולמית
שנת תשפ"ה תיזכר כשנת מפנה בהיסטוריה המודרנית של האנטישמיות העולמית. העלייה החדה בתקריות, השינוי באופיין האידיאולוגי עם דומיננטיות של השמאל הקיצוני, וההתפשטות הרחבה של תוכן אנטישמי ברשתות החברתיות - כל אלה מצביעים על מציאות חדשה ומאתגרת לקהילה היהודית העולמית.
התגובה הקהילתית המאורגנת, הכוללת חיזוק מערכות הביטחון, שיתוף פעולה עם רשויות החוק והקמת מנגנוני מעקב והתראה מתקדמים, מעידים על חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח. עם זאת, המאבק באנטישמיות דורש מאמץ משותף של חברות, ממשלות ופלטפורמות דיגיטליות כדי להבטיח עתיד בטוח יותר לקהילה היהודית העולמית.
אבל בל נשכח, מה שיעזור יותר מהכל, הן התפילות של עם ישראל לגאולה השלמה, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
