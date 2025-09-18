מגמה מפחידה: עלייה של 340% בתקריות אנטישמיות ברחבי העולם

דו"ח ה-J7 (קואליציית שבע המדינות בעלות הקהילות היהודיות הגדולות בעולם) קובע כי בארה"ב נרשמה עלייה של כ-227% באירועים אנטישמיים בין 2021-2023, ובשנה האחרונה נרשמו יותר מ-10,000 תקריות - שיא מאז החל המעקב.

בצרפת זינקו התקריות בשיעור של 185%, בקנדה ב-83%, בבריטניה ב-90% ובגרמניה ב-72%. אוסטרליה וארגנטינה מדווחות על גידול ב-11% ו-23% בהתאמה, למרות שהמדינות רחוקות ממוקדי הסכסוך - מגמה שמעידה על גל עולמי, ולא רק אזורי.

ה-FBI דיווח על 1,938 עבירות שנאה אנטי-יהודיות בארה"ב ב-2024, המהוות 69% מכל פשעי השנאה על רקע דת, אף שהיהודים מהווים רק כ-2% מהאוכלוסייה. בגרמניה תועדו 38 אירועים אנטישמיים על כל 1,000 יהודים, ובבריטניה 13 על כל 1,000 – נתונים חריגים בקנה מידה השוואתי.

חברת Ipsos מצאה כי כמעט מחצית (46%) מאוכלוסיית העולם מחזיקה בעמדות אנטישמיות מובהקות, כאשר צעירים מתחת לגיל 35 מבטאים דעות קשות יותר ב-13% מהדור המבוגר.

מפת האיומים הגלובלית: מדינות במוקד

ארצות הברית

בשנה שחלפה מאוקטובר 2024 ועד ספטמבר 2025, ארצות הברית חוותה עלייה של כ-288% בתקריות אנטישמיות, כשמתחילת 2025 נרשמו מאות אירועים אלימים, כולל תקיפות של בתי כנסת, אלימות בבתי ספר וקמפוסים, ואף אירועים סנסציוניים כמו ההתנקשות בפעיל הפוליטי צ'ארלי קירק, שפעל רבות בהסברה למען ישראל. לראשונה מאז תחילת מעקב ה-ADL, כ-58% מהתקריות כללו אלמנטים הקשורים לישראל או לציונות, דבר שמצביע על אופייה הפוליטי ההולך ומתחזק של האנטישמיות.

קנדה

גם בקנדה נרשמה עלייה משמעותית של כ-562% בתקריות אנטישמיות ב-12 החודשים האחרונים, כשכמחצית מהן כללו אלימות פיזית ומעשי ונדליזם. ארגון בני ברית דיווח על 6,219 תקריות בין אוקטובר 2024 לספטמבר 2025, לעומת 5,791 ב-12 החודשים שקדמו לכך, דבר שמעיד על התעצמות משמעותית במיוחד.

אירופה

באירופה, העלייה בתקריות אנטישמיות נמשכה ואף התחדדה במהלך השנה החולפת. בצרפת נרשמה עלייה של כ-350% בתקריות אנטישמיות, כאשר 28% מהן כללו אלימות ממשית נגד יהודים. במערכת החינוך הצרפתית מדווחים על גידול של 420% באירועי אנטישמיות שמכוונים בעיקר כלפי סטודנטים יהודיים. בבריטניה נרשמה עלייה חסרת תקדים של 450% בתקריות אנטישמיות עם כמעט 2,000 אירועים במחצית הראשונה של 2025 בלבד. בגרמניה דווחו 5,177 תקריות אנטישמיות – כמעט כפול מהמספר שנרשם בשנת 2022.

אוסטרליה ואיטליה

גם אוסטרליה ואיטליה ניצבות במרכז העלייה בתקריות אנטישמיות בשנה האחרונה. באוסטרליה נרשמו 1,713 תקריות אנטישמיות במהלך התקופה, עלייה משמעותית מ-1,200 תקריות בשנה שקדמה לה. באיטליה דווחו 877 אירועי אנטישמיות, כמעט פי שניים מהמספר ב-2023 שעמד על 454 תקריות בלבד.