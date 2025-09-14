טקס האשכבה לפעיל הימין הפרו-ישראלי צ'רלי קירק, שנרצח ביוטה בשבוע שעבר, יתקיים ביום ראשון הבא, 21 בספטמבר, באצטדיון סטייט פארם שבאריזונה', כך הודיעה משפחתו של המנוח.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא דברים בטקס, שאליו יגיעו גם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו. האירוע מאורגן על ידי Turning Point USA, הארגון הגדול שהקים קירק, אשר קרא לציבור להגיע ולכבד את "חייו יוצאי הדופן ואת מורשתו המתמשכת".

האצטדיון שבו יתקיים הטקס יכול להכיל למעלה מ-63 אלף בני אדם, ובמקרים חריגים ניתן להרחיבו עד לכ-73 אלף. זהו אחד האתרים הגדולים במדינת אריזונה, שם גם פעל מטה הארגון של קירק ובה התגורר עם משפחתו. ההלוויה עצמה טרם נקבעה.

שערי האצטדיון ייפתחו לקהל בשעה 8:00 בבוקר, והטקס המרכזי יחל בשעה 11:00. המעוניינים להגיע לאירוע הענק יצטרכו להירשם מראש כדי להיכנס למתחם, שצפוי להיות מאובטח ברמה הגבוהה ביותר, בין היתר בעקבות נוכחותו של הנשיא טראמפ בכבודו ובעצמו.

במקביל להכנות לטקס, נחשפו פרטים חדשים על הרוצח, טיילר רובינסון, צעיר בן 22 מיוטה, שנעצר בסוף השבוע לאחר שאביו וכומר מקומי מסרו אותו לידי הרשויות בעקבות הודאתו.

לפי גורמים המעורים בחקירה, בשנים האחרונות הלך רובינסון והקצין בדעותיו הפוליטיות. מושל יוטה, ספנסר קוקס, ציין כי בסמוך לרצח אמר רובינסון לבן משפחה כי אינו סובל את עמדותיו של קירק. בהצהרה ל"וול סטריט ג'ורנל" טען המושל כי מדובר באדם שהושפע מאידיאולוגיה שמאלית קיצונית, אך לא סיפק לכך הוכחות.

בארצות הברית עדיין מנסים לברר את מניעיו של רובינסון. בחקירה נאמר כי לפני מעצרו הבהיר שהוא מעדיף לשים קץ לחייו מאשר להסגיר את עצמו. בעקבות דבריו, הוא מוחזק בכלא תחת פיקוח צמוד מחשש שינסה לפגוע בעצמו או באחרים. ביום שלישי הקרוב צפוי רובינסון לעמוד בפני שופט.

רצח קירק ממשיך לעורר סערה ציבורית ופוליטית. לצד גינויים מקיר לקיר למעשה, נותר קירק דמות מעוררת מחלוקת. הנשיא טראמפ הורה להוריד את דגלי הלאום לחצי התורן במוסדות פדרליים, אולם מדינות שבהן שולטים הדמוקרטים, בהן ניו יורק וניו ג'רזי, סירבו למלא את ההנחיה. ההחלטה הזו גררה ביקורת חריפה מצד גורמים שמרניים, שטענו כי מדובר בפגיעה בזכרו של מי שראה עצמו לוחם אידיאולוגי למען אמריקה.

ברחבי ארה"ב נערכו אירועי זיכרון נוספים בסוף השבוע. שלטי חוצות עם תמונתו של קירק נתלו גם מחוץ לארה"ב, כולל בתל אביב, תחת הכותרת "בונים מורשת, זוכרים את צ'רלי קירק".