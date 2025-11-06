כיכר השבת
זווית חדשה של תאונת המטוס בקנטקי | המטוס מתרסק בעקבות כשל מנוע - צפו

תיעודים מזווית חדשה חושפים פרטים נוספים אודות התרסקות מטוס המטען של UPS בלואיוויל | כאשר מנוע התנתק מכנפו השמאלית של המטוס רגע לאחר ההמראה (חדשות בעולם)

פורסם תיעוד נוסף מזווית חדשה של התרסקות מטוס המטען הקטלנית של UPS בנמל התעופה הבינלאומי מוחמד עלי בלואיוויל במדינת קנטקי שבארצות הברית.

ההתרסקות הקטלנית, שאירעה שלשום (שלישי) בסביבות השעה 17:15 (שעון מקומי), גבתה את חייהם של 11 בני אדם, ומספר זה אף עשוי לעלות. המטוס, מדגם MD-11-F, היה מטוס מטען של UPS שטס מלואיוויל להונולולו.

ממצאי חקירה ראשונית שמנהלת המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה חושפים פרטים מדאיגים אודות התקלה הדרמטית. לפי חבר ה-NTSB, טוד אינמן, מנוע התנתק מכנפו השמאלית של המטוס.

החקירה גילתה כי במהלך "גלגול ההמראה" פרצה "ארובה גדולה של אש" מאזור הכנף השמאלית. לאחר מכן, על אף שאיבד מנוע, המטוס הצליח להתרומם ולחצות גדר שהייתה בקצה מסלול ההמראה 17-R.

אך זמן קצר לאחר מכן, המטוס התנגש בכמה מבנים "מחוץ לשטח שדה התעופה". ההתרסקות גרמה לשריפה ענקית שנמשכה לאורך של כמעט חצי מייל. בשל השריפה והסכנה, הוצא צו "היכנס למקלט" ברדיוס של 5 מייל מהשדה.

על סיפון המטוס שהתרסק שהו שלושה אנשים. הרשויות הודיעו כי הקופסה השחורה של המטוס נמצאה ושרדה את השריפה, וכי ישנה הערכה שניתן יהיה להשיג ממנה "קריאה טובה" של נתונים, אף על פי שספגה נזקי חום. ה-NTSB תישאר באתר ההתרסקות לפחות שבוע על מנת לחקור את נסיבות האירוע.

