סביבתו מוסרת פרטים לחוקרים

דיווח: רוצחו של צ'רלי קירק שומר על זכות השתיקה | "הוא לא משתף איתנו פעולה"

טיילר רובינסון, רוצחו המסתמן של צ'רלי קירק אינו משתף פעולה עם החוקרים, כך עולה מדברים שאמר מושל יוטה | לא ברור אם החוקרים יזדקקו להודאתו לצורך הגשת כתב אישום ביום שלישי הקרוב, שכן הוא הודה בפני בני משפחתו וקרוביו והם משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות החוק (חדשות) 

הרוצח טיילר רובינסון לאחר מעצרו (FBI)

רוצחו של צ'רלי קירק, טיילר רובינסון אינו משתף פעולה עם החוקרים, כך עולה מדברים שמסר מושל יוטה, הרפובליקני ספנסר קוקס.

לדבריו, אם סביבתו הקרובה של רובינסון משתפת פעולה עם החוקרים, הרוצח בעצמו אינו עונה לשאלות החוקרים ואף אינו מודה במעשה.

"הוא לא משתף פעולה, אבל כל האנשים סביבו שיתפו פעולה, ואני חושב שזה מאוד חשוב", אמר המושל הרפובליקני.

הנושא העיקרי שמטריד את מנוחתם של החוקרים הוא המניע מאחורי המעשה הנפשע של רובינסון, דבר שיש לו משמעות דרמטית גם על חומרת ואופי העבירה.

עם זאת, משפחתו וחבריו דיברו באופן ברור עם החוקרים על הפיכתו ל"קיצוני" בדעותיו הליברליות וה"אנטי-פשיסטיות".

כפי שדווח, לחוקרים ידוע גם על ארוחה משפחתית במהלכה חלק עם בני המשפחה את התיעוב שלו כלפי צ'רלי קירק.

לפי הדיווח, עמדותיה הפוליטיות של המשפחה שונות לחלוטין מזו של קירק, וייתכן שהם אף הצביעו למפלגה הרפובליקנית. קירק בעצמו מעולם לא מימש את זכות ההצבעה שלו.

אדם אחד שמשתף פעולה באופן אקטיבי במיוחד הוא שותפו לדירה של קירק. לדברי החוקרים הוא "שיתף פעולה בצורה יוצאת דופן".

לפי המושל, רובינסון גדל להורים דתיים באזור שמרני מאוד במדינה, "האידיאולוגיה שלו הייתה שונה מאוד מזו של משפחתו", אמר קוקס בראיון היום. 

