מנחה תוכנית הבוקר "Fox & Friends" ברשת פוקס ניוז, בריאן קילמיד, פרסם התנצלות פומבית לאחר שעורר סערה עם דברים חריפים שאמר כלפי חסרי בית הלוקים בנפשם.

הדברים נאמרו במהלך דיון ששודר ביום רביעי האחרון על רצח אישה אוקראינית בצפון קרוליינה. בשידור אמר עמיתו לורנס ג'ונס כי "חסרי בית הלוקים בנפשם צריכים לקבל טיפול בתוכניות מתאימות או להיכנס לכלא". קילמיד הגיב לדבריו באמירה שהפכה למוקד הזעם הציבורי: "או זריקת רעל כפויה – או משהו כזה. פשוט להרוג אותם".

הדברים עוררו מידית ביקורת קשה ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת, כאשר גולשים וארגוני זכויות אדם גינו את קלות הראש שבה התייחס המנחה לאוכלוסייה מוחלשת. רבים האשימו אותו בהפצת שיח של דה-הומניזציה כלפי אנשים במצוקה, וטענו כי מדובר בקריאה לאלימות במסווה של בדיחה.

בתגובה לסערה, קילמיד פתח את שידור יום ראשון בהתנצלות פומבית: "אני מתנצל על האמירה הקשוחה להחריד הזאת. אני כמובן מודע לכך שלא כל חסרי הבית הלוקים בנפשם מתנהגים כפי שעשה אותו אדם בצפון קרוליינה, ושכל כך הרבה מהם ראויים לאמפתיה ולחמלה".

הדיון בתוכנית נגע לרצח באוגוסט שזעזע את ארה"ב, בו הואשם גבר בן 34 בעל עבר פלילי עשיר. לפי דיווחים, אמו של החשוד סיפרה לטלוויזיה המקומית כי בעבר אושפז בנה בכפייה ואובחן כסובל מסכיזופרניה. הרצח עורר שיח נרחב בצפון קרוליינה על הקשר שבין בריאות הנפש לפשיעה אלימה, אך דבריו של קילמיד הסיטו את מרכז תשומת הלב לשיח הציבורי על אחריות המגישים בתקשורת.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בהרחבה לפרשייה וקרא להטיל עונש מוות על הרוצח. הפוסט האחרון של צ'רלי קירק שנרצח ביום רביעי שעבר עסק ברצח הפליטה האוקראינית. וכך הוא כתב:

"אם אנחנו רוצים שדברים ישתנו, זה הכרחי ב-100% להפוך את הרצח חסר ההיגיון של אירינה זרוצקה לפוליטי, כי דווקא הפוליטיקה אפשרה למפלצת פראית עם 14 הרשעות קודמות להסתובב חופשי ברחובות כדי להרוג אותה."