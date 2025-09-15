התובע הכללי של יוטה צפוי מחר (שלישי) להגיש כתב אישום רשמי נגד טיילר רובינסון, החשוד ברצח הפעיל השמרני צ'רלי קירק. לפי הדיווחים, רובינסון יעמוד בפני אישום של רצח מחמיר, שעונשו על פי חוקי יוטה יכול להגיע לעונש מוות.

רובינסון, תושב יוטה בן 22, נעצר ביום חמישי בערב לאחר שהודה בפני משפחתו על רצח צ'רלי קירק באוניברסיטה יום קודם לכן. המשפחה הסגירה אותו באותו יום.

מאז הוא מוחזק במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות. בנוסף לאישום ברצח, הוא עומד בפני אישומים נוספים של שיבוש הליכי חקירה וירי בלתי חוקי בנשק שגרם לפגיעה חמורה בגוף.

התובע של מחוז יוטה, ג'ף גריי, מסר שהאישומים שיגישו מחר צפויים להיות תואמים לאישומים המוקדמים שבגינם נעצר רובינסון. מדובר במהלך פורמלי של הצגת האישום בפני בית המשפט, שיפתח את הליך המשפט הפדרלי והמדינתי נגדו.

בנוסף, משרד המשפטים האמריקאי צפוי להגיש נגד רובינסון אישומים פדרליים נפרדים, מה שמעיד על כך שהחקירה נמשכת גם בקנה מידה לאומי, ויכולה לכלול עבירות חמורות נוספות הקשורות לרצח ולשימוש בנשק חם.

המשמעות היא שגם אם המדינה תחליט שלא לתבוע עונש מוות, בכוחה של הפרקליטות תחת משרד המשפטים של טראמפ לדרוש זאת באופן נפרד.

החקירה עוקבת אחר פרטים נוספים, כולל בדיקה של הודעות שנמצאו על קליעי התחמושת שנקשרו לחשוד, שעשויות לכלול רמזים למניעים פוליטיים או קשרים לתרבות הגיימינג והאינטרנט.

פרטים נוספים צפויים להיחשף בשבוע הקרוב, כאשר הקונגרס יקיים שימוע למנהל ה-FBI קאש פאטל, שעמד במרכז ביקורת על פרסום מוקדם ברשתות החברתיות לגבי מעצר החשוד.

רובינסון יעמוד מחר רשמית בפני מערכת המשפט, ובכך יתחיל ההליך המשפטי שיוכל להוביל לגזר דין מוות, במידה ויוכח אשמתו ברצח המחמיר של קירק.