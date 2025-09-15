כיכר השבת
פדרלי ומדינתי

עונש מוות בדרך: אלו האישומים שיוגשו מחר נגד רובינסון, רוצחו של צ'רלי קירק

טיילר רובינסון, האיש שרצח את המשפיען הימני צ'רלי קירק עומד בפני מספר אישומים חמורים שיוגשו כנגדו בבית המשפט ביוטה | לפי הדיווח, הפרקליטות מתכננת להגיש כנגדו בין היתר אישום בעבירת רצח בנסיבות מחמירות, אישום שצפוי לסלול את הדרך לעונש מוות | גם אם המדינה לא תטיל עונש מוות, הפרקליטות הפדרלית תוכל לדרוש זאת במשפט נפרד (בעולם)  

הרוצח טיילר רובינסון לאחר מעצרו (FBI)

התובע הכללי של יוטה צפוי מחר (שלישי) להגיש כתב אישום רשמי נגד טיילר רובינסון, החשוד ברצח הפעיל השמרני צ'רלי קירק. לפי הדיווחים, רובינסון יעמוד בפני אישום של רצח מחמיר, שעונשו על פי חוקי יוטה יכול להגיע לעונש מוות.

רובינסון, תושב יוטה בן 22, נעצר ביום חמישי בערב לאחר שהודה בפני משפחתו על רצח צ'רלי קירק באוניברסיטה יום קודם לכן. המשפחה הסגירה אותו באותו יום.

מאז הוא מוחזק במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות. בנוסף לאישום ברצח, הוא עומד בפני אישומים נוספים של שיבוש הליכי חקירה וירי בלתי חוקי בנשק שגרם לפגיעה חמורה בגוף.

התובע של מחוז יוטה, ג'ף גריי, מסר שהאישומים שיגישו מחר צפויים להיות תואמים לאישומים המוקדמים שבגינם נעצר רובינסון. מדובר במהלך פורמלי של הצגת האישום בפני בית המשפט, שיפתח את הליך המשפט הפדרלי והמדינתי נגדו.

בנוסף, משרד המשפטים האמריקאי צפוי להגיש נגד רובינסון אישומים פדרליים נפרדים, מה שמעיד על כך שהחקירה נמשכת גם בקנה מידה לאומי, ויכולה לכלול עבירות חמורות נוספות הקשורות לרצח ולשימוש בנשק חם.

המשמעות היא שגם אם המדינה תחליט שלא לתבוע עונש מוות, בכוחה של הפרקליטות תחת משרד המשפטים של טראמפ לדרוש זאת באופן נפרד.

החקירה עוקבת אחר פרטים נוספים, כולל בדיקה של הודעות שנמצאו על קליעי התחמושת שנקשרו לחשוד, שעשויות לכלול רמזים למניעים פוליטיים או קשרים לתרבות הגיימינג והאינטרנט.

פרטים נוספים צפויים להיחשף בשבוע הקרוב, כאשר הקונגרס יקיים שימוע למנהל ה-FBI קאש פאטל, שעמד במרכז ביקורת על פרסום מוקדם ברשתות החברתיות לגבי מעצר החשוד.

רובינסון יעמוד מחר רשמית בפני מערכת המשפט, ובכך יתחיל ההליך המשפטי שיוכל להוביל לגזר דין מוות, במידה ויוכח אשמתו ברצח המחמיר של קירק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר