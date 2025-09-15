חברת התעופה הסינית צ'יינה איסטרן איירליינס תשבור את השיא לטיסה הישירה הארוכה בעולם, עם תוכניות להשקת קו חדש בין שנגחאי לבואנוס איירס בדצמבר הקרוב. טיסת הלוך תיקח 26 (!) שעות וטיסת חזור תיארך 29 (!) שעות. בזמן הטיסה יעבור המטוס מרחק של של 19,681 קילומטרים, כולל עצירה אחת באוקלנד, ניו זילנד.

מסלול זה, הנחשב ל"מסדרון הדרומי" (Corredor Sur) המחבר את אסיה, אוקיאניה ודרום אמריקה, יפעל ארבע פעמים בשבוע ונחשב לאחד הצעדים לקידום חילופי עסקים כלכליים, מסחריים ותרבותיים בין סין לארגנטינה.

על אף שהטיסה תעשה עצירת ביניים באוקלנד במהלך המסע הארוך הזה, הנוסעים בין שנגחאי לבואנוס איירס צפויים להישאר על סיפון המטוס לכל אורך הדרך.

למקרה שתרצו לרכוש כרטיס לטיסה, טיסות לכיוון אחד מתחילות במחיר של 1,718 דולר למחלקת תיירים סטנדרטית, בעוד שטיסות במחלקת עסקים נמכרות החל מ-6,435 דולר.

עם זאת, על אף השם המפוצץ "טיסה ישירה", חשוב להבין את ההבדל בין טיסה ישירה לטיסה ללא עצירות ביניים: בשפת התעופה, "טיסה ישירה" פירושה שהמטוס עשוי להזדקק לעצירת ביניים במדינה שלישית, אך מספר המטוס ומספר הטיסה יישארו זהים.

כך למשל, ייתכן שנוסעים יורשו למתוח את רגליהם בטרמינל, אך המזוודות שלהם נשארות על המטוס, והם אינם נדרשים לעבור בדיקות הגירה ביעד עצירת הביניים.

לעומת זאת, "טיסה ללא עצירות ביניים", כפי שמרמז השם, טסה ללא עצירות ביניים ליעדה הסופי ללא עצירות ביניים. טיסות אלו, כמובן, מוגבלות על ידי טווח הטיסה של המטוס המבצע את הטיסה.

נכון לעכשיו, סינגפור איירליינס מפעילה את הטיסה הארוכה ביותר בעולם ללא עצירות ביניים בין סינגפור לניו יורק JFK. עם מרחק של 9,537 מיילים ימיים וזמן טיסה של כמעט 19 שעות. סינגפור איירליינס משתמשת בטיסה זו במטוסי איירבוס A350 בעלי טווח ארוך במיוחד שעוצבו במיוחד, הכוללים רק מושבים בקטגוריית עסקים ופרימיום תיירים.