נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פתח היום (רביעי) את ביקורו המדיני השני בבריטניה, אירוע חסר תקדים שמלווה בטקס מלכותי מפואר ובציפיות לשיחות דיפלומטיות רגישות. טראמפ ורעייתו מלניה נחתו אתמול בלונדון והתקבלו במעמד חגיגי במיוחד, כשמלך בריטניה צ’ארלס ובני משפחתו מתייצבים לארחם בטירת וינדזור, מבצר המלוכה הוותיק.

הטקסים נפתחו בשיירת כרכרות, מטחי כבוד ומטס צבאי, לקראת ערב שבו יתקיים משתה רשמי בהשתתפות הנשיא והמלך. טראמפ, שהצהיר בעבר כי הוא מעריץ גדול של בית המלוכה, לא הסתיר את שמחתו על כך שהוא לא רק נשיא אמריקאי ראשון אלא בכלל פוליטיקאי ראשון שהוזמן לשני ביקורי מדינה על ידי מלך בריטניה. “אני אוהב את המלך צ’ארלס”, כתב מוקדם יותר השנה ברשת החברתית שלו.

בשיחה עם עיתונאים הוא הודה ליחס המיוחד שקיבל ואמר שהבריטים "חיממו לו את הלב".

הממשלה הבריטית מצפה שהביקור יחזק את “היחסים המיוחדים” בין לונדון לוושינגטון. ראש הממשלה קיר סטארמר מבקש לנצל את המעמד כדי לקדם הסכמים כלכליים, לעדכן את הסכם הסחר הקיים, להבטיח השקעות בהיקף של מיליארדים ולשוחח עם טראמפ גם על סוגיות ביטחוניות ובראשן אוקראינה.

כבר ערב הנסיעה הכריזו חברות ענק על יוזמות חדשות, בהן פרויקטים באנרגיה גרעינית. “בעצם אני נוסע גם בשביל מסחר,” אמר טראמפ לפני צאתו מהבית הלבן. “עשינו איתם הסכם טוב, הם רוצים לשפר אותו מעט – ונדבר על זה.”

לצד החגיגות, מתוכננות הפגנות גדולות בלונדון, ואלפי שוטרים נפרסו ברחבי הבירה ובסביבת וינדזור. טראמפ ייפגש גם עם יורש העצר, הנסיך ויליאם, ועם קייט, רעייתו, ויבקר בקפלת סנט ג’ורג’, מקום מנוחתה של המלכה אליזבת שאירחה אותו לראשונה בביקורו הקודם ב-2019. שם יניח זר על קברה.

עבור המלך צ’ארלס, המפגש עשוי להיות מורכב. דעותיו ותחומי עיסוקו – מאקולוגיה ועד עידוד דיאלוג בין דתות – רחוקים מאוד מאלו של טראמפ. עם זאת, מדובר באירוע בעל תהודה בינלאומית נרחבת שצפוי להעניק למלך חשיפה עולמית שלא חווה מאז הכתרתו. “אין כמעט נקודת חיבור בין השקפותיהם של הנשיא טראמפ והמלך צ’ארלס השלישי,” אמר ההיסטוריון אנתוני סלדון לסוכנות הידיעות 'רויטרס', “אבל תפקידו של המלך להיות מקצועי לחלוטין. אם הביקור יצליח, זו עלולה להיות נקודת ציון משמעותית בתקופת שלטונו.”

ביום חמישי יעבור מרכז הכובד למעונו הכפרי של סטארמר בצ’קרס, שם ידונו השניים בעניינים גיאופוליטיים. בלונדון מקווים שההילה המלכותית תסייע להסיט את הדיון משאלות רגישות יותר, בהן ביקורת אמריקאית על מגבלות חופש הביטוי בבריטניה או השלכות פיטורי השגריר הבריטי בוושינגטון.