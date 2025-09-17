תינוק בשם אנאן היינס נולד ב-3 בספטמבר בבית החולים סנט ג'וזף-סאות' שבעיר ריברוויו (Riverview), פלורידה, במשקל של כ-6.3 ק"ג - כמעט פי שניים מהממוצע. לפי בית החולים, הוא נחשב לגדול ביותר שנולד שם אי פעם. האחיות במחלקה התקשו להסתיר את תדהמתן מגודלו יוצא הדופן.

האם אמרה כי הופתעה מהמראה: "הוא היה כל כך גדול. כולם התחילו להיכנס, כי לא כל יום רואים תינוק נולד במשקל כזה. הוא היה כמו סלבריטי קטן". אנאן לובש בגדים שמיועדים לתינוקות בני תשעה חודשים.

כשבוע אחרי הלידה שיתפה האם, דניאלה, פוסט שבו כתבה: "עבר כמעט שבוע מאז שהאוצר הקטן – או שאולי צריך לומר הגדול – שלנו הגיע לעולם. מי היה מאמין שהוא יהפוך לתינוק מפורסם, סוג של. עכשיו הדבר החשוב הוא לוודא שהוא נשאר בריא, ולהחזיר את כל הבגדים הקטנים וחיתולי הניו-בורן שלא מתאימים".

האב, אנדרה היינס, כינה את בנו בשם "סומו", ובפוסט שהעלה לפייסבוק, עם תמונה שבה רואים אותו מחזיק את בנו, כתב: "שוקל לקחת את סומו איתי לחדר כושר, אני חושב שבשלב הזה של חייו הוא כבר מוכן".

עם זאת, על אף המשקל החריג של התינוק, הוא לא מתקרב לתינוק הכבד ביותר על פי ספר השיאים של גינס, שנולד בשנת 1955 ושקל 10.3 קילוגרמים. בשנת 1879 נולד תינוק אחר לאישה קנדית ששקל 10.8 קילוגרמים, אך מת שעות ספורות לאחר לידתו.

בישראל, אם תהיתם, השיא שייך לתינוק במשקל של 6.245 קילו שנולד בשנת 2013 בקריה הרפואית רמב"ם. "זה התינוק השני הכי גדול שנתקלתי בו ב-35 שנו עבודתי ברמב"ם", אמר פרופ' שרגא בלזר, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ פגים וילודים בביה"ח, "לפני עשרים שנה נתקלתי בתינוק שמשקלו היה 6.3 ק"ג, אך גם בשנות עבודתי בארה"ב לא ראיתי דבר כזה. בהחלט מדובר במשקל נדיר".