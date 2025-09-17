איראן תתחנן היום לאירופה לבטל את הסנאפ-בק - ועל הדרך מאיימת 

שרי החוץ של מדינות ה-E3 יקיימו היום (רביעי) שיחת וידאו עם מקבילם האיראני עבאס אראקצ'י, במטרה לדון על המשך הפעלתו של מנגנון הסנאפ-בק שלוקח חודש להפעלתו.

לאיראן נותרו ימים ספורים עד ה-28 לחודש הנוכחי כדי לבטל את הפעלת המנגנון באמצעות הצבעה במועצת הביטחון של האו"ם.

הפגישה בין שרי החוץ מתקיימת בעקבות חתימה על הסכם בין איראן לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שתורשה לפקח על הגרעין האיראני בהתאם לתנאים עליהם חתמו הצדדים. זה היה אחד מהתנאים שהציבה אירופה לטהרן כדי לבטל את הפעלת הסנאפ-בק.

עם זאת, משרד החוץ האיראני אמר כי אם אירופה "תעשה בעיות", אזי איראן לא תהיה מחויבת להסכם שלה עם סבא"א.

"זוהי ציפייה טבעית שהגישה החיובית והרצון הטוב של איראן יתוגמלו על ידי הצד האירופי... אם חלק מהצדדים האירופיים יתחילו לנדנד, זה לא מספיק. משמעות הדבר היא שהם לא יקבלו את הסבא"א", אמר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בגאיי.

אנו מקווים שבאמצעות מגעים, כמו היום וכאלה עתידיים, כל הצדדים יגיעו למסקנה שהסלמת המתיחות והנצחת המצב הנוכחי אינם לטובת אף אחד."

קלף המיקוח של מדינות אירופה בדמות הסנאפ-בק יתבטל אוטומטית בעוד חודש ויום, ב-18 בספטמבר 2025. אם מדינות אירופה אכן יחליטו לבטל את הפעלת המנגנון בעקבות השיחה היום, לא יהיו עוד כלים בידי המערב כדי לאיים על איראן ותוכנית הגרעין שלה, שכן מהלך סנקציות יצטרך הפעלה בידי מועצת הביטחון - שם מחזיקות רוסיה וסין בזכות הווטו.