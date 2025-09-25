כיכר השבת
אירועים חריגים

נסיעת נתניהו לארה"ב | נתיב הנסיעה החריג ואי-הצטרפותו של ראש המל"ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה (חמישי) לניו יורק לקראת נאומו בעצרת האו"ם, מסלול הנסיעה שונה מהפעם הקודמת וגם ראש המל"ל לא הצטרף | כל הפרטים (חדשות בעולם)

רון דרמר וצחי הנגבי | נקודת המחלוקת? (צילום: תומר נויברג, יונתן זינדל/פלאש 90)

ראש הממשלה  המריא הלילה לניו יורק, שם הוא צפוי לשאת דברים בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות. לפני המראתו, פרסם נתניהו הודעה מוקלטת בה התייחס באופן ישיר ונוקב לסוגיית ההכרה הבין-לאומית במדינה פלסטינית.

בשל היחסים העכורים עם אירופה, הכתב מיכאל שמש פרסם, כי מסלול הנסיעה של מטוס כנף ציון שונה באופן חריג.

המסלול היה בנתיב הדרומי ביותר, כאשר נעשו כל האפשרויות להימנע ממעבר דרך מדינות אירופה והמטוס עבר רק דרך יוון ואיטליה ומשם המשיך דרך מיצרי גיברלטר.

במקביל, ירון אברהם דיווח בחדשות 12, כי בנסיעה הזו באופן חריג לא הצטרף ראש המל"ל צחי הנגבי.

הנגבי לא לחינם לא הצטרף ועל פי המקורות, יש מתח גדול בינו לבין ראש הממשלה, שהתחיל בשל התקיפה שלא ממש הצליחה בקטאר.

מתח נוסף בין רה"מ להנגבי הוא על רקע התעדוף של נתניהו לכבוש את עזה ולא להעדיף עסקה מדורגת עם חמאס.

הנגבי הגיב לידיעה ואמר שאין מתח ולא נסע עם ראש הממשלה מסיבות אישיות. בלשכת רה"מ לא הגיבו לחדשות 12.

"זה לא יקרה", הצהיר נתניהו קודם נסיעתו הלילה ל, והבהיר כי בכוונתו לנצל את הבמה המרכזית כדי "להוקיע את המנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל".

במהלך ביקורו, ייפגש נתניהו עם הנשיא דונלד טראמפ ביום שני הקרוב. נתניהו ציין כי השניים ידונו על "ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו", וכן על הצורך "להשלים את מטרות המלחמה".

ראש הממשלה הדגיש שלוש מטרות עיקריות שיוצגו בפגישה:

החזרת כל החטופים המוחזקים ברצועת עזה.

הכרעת ארגון חמאס.

הרחבת מעגל השלום, מהלך שלדבריו מתאפשר בזכות הניצחונות האחרונים, ובכללם מבצע 'עם כלביא'.

המסע המדיני מתרחש בתקופה רגישה, כשמאחורי הקלעים מתקיימים מאמצים בינלאומיים להכרה במדינה פלסטינית, מול התנגדות עקרונית של הממשלה בישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר