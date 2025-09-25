ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה לניו יורק, שם הוא צפוי לשאת דברים בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות. לפני המראתו, פרסם נתניהו הודעה מוקלטת בה התייחס באופן ישיר ונוקב לסוגיית ההכרה הבין-לאומית במדינה פלסטינית.

בשל היחסים העכורים עם אירופה, הכתב מיכאל שמש פרסם, כי מסלול הנסיעה של מטוס כנף ציון שונה באופן חריג.

המסלול היה בנתיב הדרומי ביותר, כאשר נעשו כל האפשרויות להימנע ממעבר דרך מדינות אירופה והמטוס עבר רק דרך יוון ואיטליה ומשם המשיך דרך מיצרי גיברלטר.

במקביל, ירון אברהם דיווח בחדשות 12, כי בנסיעה הזו באופן חריג לא הצטרף ראש המל"ל צחי הנגבי.

כישלון מפואר: כך ההשקה חגיגית הפכה לתצוגת תקלות למשקפיים של Meta אבישי לוי | 09:57

הנגבי לא לחינם לא הצטרף ועל פי המקורות, יש מתח גדול בינו לבין ראש הממשלה, שהתחיל בשל התקיפה שלא ממש הצליחה בקטאר.

מתח נוסף בין רה"מ להנגבי הוא על רקע התעדוף של נתניהו לכבוש את עזה ולא להעדיף עסקה מדורגת עם חמאס.

הנגבי הגיב לידיעה ואמר שאין מתח ולא נסע עם ראש הממשלה מסיבות אישיות. בלשכת רה"מ לא הגיבו לחדשות 12.

"זה לא יקרה", הצהיר נתניהו קודם נסיעתו הלילה לארה"ב, והבהיר כי בכוונתו לנצל את הבמה המרכזית כדי "להוקיע את המנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל".

במהלך ביקורו, ייפגש נתניהו עם הנשיא דונלד טראמפ ביום שני הקרוב. נתניהו ציין כי השניים ידונו על "ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו", וכן על הצורך "להשלים את מטרות המלחמה".

ראש הממשלה הדגיש שלוש מטרות עיקריות שיוצגו בפגישה:

החזרת כל החטופים המוחזקים ברצועת עזה.

הכרעת ארגון חמאס.

הרחבת מעגל השלום, מהלך שלדבריו מתאפשר בזכות הניצחונות האחרונים, ובכללם מבצע 'עם כלביא'.

המסע המדיני מתרחש בתקופה רגישה, כשמאחורי הקלעים מתקיימים מאמצים בינלאומיים להכרה במדינה פלסטינית, מול התנגדות עקרונית של הממשלה בישראל.