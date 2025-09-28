כיכר השבת
יש גם אוהבי ישראל: בכיר המפלגה השמרנית בבריטניה ביקר בישראל - זה מה שאמר

סגן יו"ר המפלגה הימנית Reform UK בבריטניה הגיע לביקור בישראל, בימים בהם המדינה היהודית ניצבת מול חזית עולמית מאוחדת נגדה | זה מה שאמר בכיר מפלגת האופוזיציה בשיחה עם שר החוץ סער (חדשות)   

שר החוץ נפגש היום (ראשון) בירושלים עם חבר הפרלמנט הבריטי ריצ'ארד טייס, סגן יו"ר מפלגת Reform UK, שנמצאת כרגע בראש הסקרים בממלכה המאוחדת. עבור טייס מדובר בביקור ראשון בישראל.

בראש מפלגתו של טייס עומד איש הימין הפופולארי נייג'ל פראג', שמזהיר מזה שנים רבות מפני עליית ההגירה המוסלמית בממלכה ושינוי הדמוגרפיה בבריטניה.

במהלך הפגישה טייס הביע בפני סער התנגדות ברורה למהלך ממשלת בריטניה להכיר ב״מדינה פלסטינית״.

סער הודה לו על עמדתו וציין כי בישראל מודעים לכך שחלק נרחב מהציבור הבריטי מתנגד למהלך, וכי יש להבחין בין הממשלה המכהנת לבין אזרחים רבים בבריטניה המגלים ידידות לישראל.

לפני כשבוע קיים סער שיחה עם מנהיג המפלגה נייג'ל פאראג׳, שגם הוא יצא נגד הכוונה של ממשלת בריטניה להעניק הכרה לפלסטינים, מהלך אותו כינה "שגוי ומסוכן".

