על רקע עצרת האומות המאוחדות הסוערת בניו יורק, התרחש בשבוע שעבר מפגש דיפלומטי דרמטי בין שני אישים חשובים שעשוי לאותת על כניסה לשלב חדש במשא ומתן המתוח בין ישראל לסוריה.

רון לאודר, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, נפגש עם נשיא סוריה, אחמד אל-שראע. הפגישה, שהתקיימה במטה המשלחת הסורית בניו יורק, נמשכה למעלה מ-30 דקות, והייתה פגישתם הראשונה. השיחה סבבה סביב "שיחות הנורמליזציה המתמשכות" בין דמשק לירושלים. לאודר עצמו תיאר את הדיון כ"דיון חיובי מאוד על נורמליזציה בין ישראל לסוריה".

הדרמה מתעצמת לנוכח העובדה כי ללאודר רקע ענף ומורכב ביחסי ישראל-סוריה. כבר ב-1998 הוא הוטל על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו להוביל משא ומתן בין שתי המדינות, מאמץ שהוליד טיוטה להסכם שלום, אך זו לא אומצה לבסוף.

כדי להוסיף נופך של גורליות אישית, התקשורת הממלכתית הסורית דיווחה כי ללאודר "שורשים סוריים". דובר מטעמו אישר כי אכן מדובר בקשר רחוק המשתרע "מאות שנים".

בצד הסורי, הנשיא אחמד אל-שראע, אשר הדיח את הרודן בשאר אל-אסד בשנה שעברה, מביא עמו עבר מטלטל: הוא חבר לשעבר באל-קאעדה, שאמנם מאז התנער מהטרור האיסלאמיסטי. למרות הדיאלוג החיובי לכאורה, השיחות מתנהלות בצל חששות כבדים בישראל.

ישראל חוששת שסוריה תמשיך לשמש "קרקע השקה" לפיגועים מצד קבוצות איסלאמיסטיות ומיליציות הנתמכות על ידי איראן. יתרה מכך, ישראל נשבעה להגן על האוכלוסייה הדרוזית בסוריה, אשר הותקפה על ידי מיליציות בדואיות בעלות ברית של אל-שראע.

ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי סיום המשא ומתן תלוי בכך שיושגו האינטרסים של ישראל. אינטרסים אלו כוללים, בין היתר, פירוז דרום-מערב סוריה ושמירה על ביטחונם ושלומם של הדרוזים בסוריה. המפגש הנדיר הזה הוא חלק מסדרת פגישות שקיים לאודר (יחד עם יו"ר מועצת המנהלים של הקונגרס היהודי העולמי, חלה ספרא) עם מנהיגים גלובליים במהלך עצרת האו"ם, אך הוא ללא ספק הפגישה הטעונה ביותר, המעלה מחדש את שאלת האפשרות לשלום עמוק ומתמשך במזרח התיכון.