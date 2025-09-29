מפלגת השלטון הפרו-אירופית במולדובה רשמה הלילה ניצחון ברור בבחירות לפרלמנט, על חשבון יריבתה הפרו-רוסית, כך לפי תוצאות שפורסמו היום (שני), ומחזקת את הממשלה במסלול להתקרבות לאיחוד האירופי והתרחקות מהשפעת מוסקבה.

הצלחה זו של מפלגת הפעולה והסולידריות של הנשיאה מאיה סנדו מול "הבלוק הפטריוטי" מהווה הקלה לממשלה ולשותפיה האירופים, שחששו מהתערבות רוסית בניסיון להשפיע על התוצאה.

סקרים שהתקיימו לפני הבחירות הצביעו על מצב צמוד בין שתי המפלגות, כשאף אחת מהן לא הייתה צפויה להגיע לרוב ברור. עם כמעט כל הקולות שנספרו, המפלגה של סנדו זכתה בכ־50.1% מול 24.2% לבלוק הפטריוטי, ששאף לקרב את מולדובה להשפעת מוסקבה, והכיוון הזה מאפשר לממשלה לקדם את יעד ההצטרפות לאיחוד האירופי עד 2030.

הקמפיין לפני הבחירות, שתואר כחשוב ביותר מאז עצמאות מולדובה ב-1991, לווה בהאשמות הדדיות לשימוש בדרכי רמאות. הממשלה הזהירה את האזרחים מניסיונות רוסיים להשפיע על ההצבעה באמצעות דיסאינפורמציה נרחבת וקניית קולות. יועץ הביטחון הלאומי אף דיווח כי תשתיות בחירות ואתרי ממשלה סבלו ממתקפות סייבר, והתקבלו איומים על פצצות במוקדי ההצבעה במולדובה ובחו"ל, אירועים אותם מייחסים פרשנים לרוסיה.

בתגובה לתוצאות, הפרו-רוסים במדינה קראו להפגנות מול הפרלמנט בדרישה לבטל את ההצבעה בגלל טענות לזיופים. הרשויות, שהתריעו גם מפני ניסיונות רוסיים לעורר אי-שקט לאחר הבחירות, יעקבו מקרוב אחר המתרחש והיקף ההשתתפות האפשרי בהפגנות.

מולדובה, עם אוכלוסייה של 2.4 מיליון תושבים, שמושפעת ממלחמת אוקראינה, התערבות רוסית ומחסור באנרגיה, נעה מאז ומתמיד בין השפעת רוסיה לאירופה.

שר החוץ גדעון סער הגיב היום לניצחון מפלגת השלטון וכתב: "מזל טוב למאיה סנדו על ניצחונה המכריע וההיסטורי של מפלגתך בבחירות לפרלמנט. אנו מעריכים את הידידות הקרובה בין מולדובה לישראל, ואני מצפה לשיפור נוסף של הקשרים הדו-צדדיים."