במסגרת הגברת הפיקוח על ענקיות הטכנולוגיה, שלחה הוועדה האירופית ביום שישי האחרון דרישות רשמיות - לפי רגולציית ה-DSA – אל אפל, גוגל, סנאפצ'אט ויוטיוב, בדרישה להציג נתונים מפורטים לגבי המדיניות להגנה על קטינים באינטרנט. הצעד מגיע על רקע מגמה הולכת וגוברת להטיל מגבלות גיל על השימוש ברשתות חברתיות ברחבי אירופה ובדנמרק בפרט, שם הכריזו השבוע על כוונה לאסור רשתות חברתיות על ילדים עד גיל 15.

בפנייה לאפל וגוגל, מבקשת הוועדה לדעת כיצד נמנעת הורדת אפליקציות מסוכנות - כולל אפליקציות הימורים וכלי יצירת תוכן מיני לא-רצוי - דרך חנויות האפליקציות. סנאפצ'אט תידרש להציג את המערך לזיהוי משתמשים מתחת לגיל 13 ואת הדרכים שבהן נמנעת פעילות עבריינית כגון סחר בסמים ברשת. בנוגע ליוטיוב, הרגולטורים דורשים פירוט על מערכות ההמלצה שמשפיעות על ילדים, לאחר דיווחים על תכנים מזיקים שמגיעים אליהם בפלטפורמה ועל קידום התנהגות ממכרת, תוך דגש על מניעת הפצת תוצרים פוגעניים ללא הסכמה.

על פי גורמים בוועדה, הבקשות הן חלק מהבהרת מדיניות לפני פתיחת חקירה רשמית - שתוכל להוביל לקנסות בגובה של עד 6% מההכנסה הגלובלית של החברה, במידה ויתברר כי לא קיימת עמידה בתקנות החדשות.

במקביל, שרים לענייני תקשורת באיחוד דנו השבוע בנושא הגבלת גיל דיגיטלית, כהמשך למודל האוסטרלי שמונע כניסת ילדים עד גיל 16 לרשתות חברתיות - מגמה שזוכה לתמיכת נשיאת הוועדה אורזולה פון-דר-ליין ושרים מומחים ממדינות מובילות באירופה, בהם צרפת וספרד. בימים אלה מנוסחות טכנולוגיות לבדיקת גיל המשתמשים, וחלק מהמדינות כבר דורשות הסכמה הורית כתנאי לפתיחת חשבון אצל בני נוער עד גיל 15.

המאבק האירופי להגנה על קטינים ברשת מצביע על מגמת החמרה בכל הנוגע לאחריות פלטפורמות הטכנולוגיה - כאשר על פי הנחיות איתנות, עליהן להפעיל חסמים אפקטיביים שהיו נהוגים בעבר רק במוצרים כמו אלכוהול וטבק. אלו כוללים תפעול חשבונות פרטיים כברירת מחדל, צמצום הפצת תכנים פוגעניים, קידום כלים לדיווח, והגנה מפני ניצול מסחרי של ילדים במרחב הדיגיטלי.

העמקת המדיניות, לצד הגברת אכיפה והטמעת מערכות בקרת גיל מתקדמות, עשויים לשנות באופן דרמטי את חוויית השימוש של ילדים ונוער ברחבי אירופה ולהכתיב סטנדרט חדש לעולם כולו.