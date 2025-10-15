בוושינגטון, עשרות כלי תקשורת אמריקאיים סירבו לאמץ את מדיניות הגישה החדשה של הפנטגון לעיתונאים, בטענה כי היא עלולה להגביל את הכיסוי של צבא ארצות הברית, החשוב בעולם.

המדיניות דורשת מהעיתונאים להכיר בכללים החדשים, הכוללים אפשרות שיוגדרו כסיכוני ביטחון ולשלול מהם תווי גישה אם יבקשו מהעובדים חשיפת מידע מסווג או סוגים מסוימים של מידע לא מסווג.

ההחלטה להחיל את הכללים התקבלה על רקע מועד אחרון שהציב הפנטגון, לפיו העיתונאים נדרשו להסכים למדיניות או להחזיר את תווי הגישה ולעזוב את משרדי הפנטגון.

רוב כלי התקשורת הגדולים, כולל רויטרס, AP, בלומברג, ניו יורק טיימס, וול סטריט ג'ורנל, וושינגטון פוסט, CNN, פוקס ניוז, CBS, NBC, ABC, NPR ואחרים, פרסמו הצהרות על סירובם לאמץ את הכללים. סגן דובר הפנטגון, שון פארנל, ציין כי המדיניות אינה דורשת הסכמה אלא רק הכרה בה, והוסיף כי היא נועדה להבטיח את בטחון החיילים וביטחון המדינה, אך תגובתם של העיתונאים הייתה "היסטרית ברשתות החברתיות".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב למדיניות והעיר כי ראש הפנטגון, פיט הגסת', רואה את התקשורת כמסוכנת לביטחון העולם והארץ. הסגת' עצמו תיאר את הכללים כ"ברורים ומקובלים" וכי הם נועדו להבטיח שמידע רגיש יישמר. עם זאת, כלי התקשורת אינם מתנגדים למגבלות על גישה לאזורים רגישים בפנטגון.

ראש הדסק של ניו יורק טיימס בוושינגטון, ריצ'רד סטיבנסון, אמר כי המדיניות החדשה מגבילה את חופש הדיווח על הצבא, שממומן בכמעט טריליון דולר בשנה, והציבור זכאי לדעת כיצד הממשלה והצבא פועלים. רויטרס ציינה כי הכללים פוגעים בערכי היסוד של העיתונות העצמאית, החופשית והבלתי תלויה, ובזכויות המוגנות על ידי התיקון הראשון לחוקת ארצות הברית.

עורכי דין שהיו מעורבים במשא ומתן עם הפנטגון ציינו כי המדיניות עלולה לסייע לתובעים להעמיד לדין עיתונאים החשופים למידע הגנתי רגיש לפי חוק הריגול, שכן ההכרה בפגיעה אפשרית בביטחון לאומי עשויה לשמש בעדות נגד העיתונאי. עם זאת, כלי תקשורת שמרניים כמו One America News חתמו על המדיניות לאחר בדיקה משפטית.

הפנטגון הודיע כי המדיניות עברה תיקונים לאחר משא ומתן עם כלי תקשורת, שבמסגרתם הוסבר כי קבלת מידע רגיש מוגנת בדרך כלל על ידי התיקון הראשון, אך בקשה לחשיפתו עשויה להיחשב כסיכון ביטחוני. עוד נמסר כי זכויות העיתונות אינן מוחלטות ואינן גוברות על האינטרס הממשלתי בשמירה על סודיות מידע רגיש. ארגון העיתונאים של הפנטגון, המייצג מעל 100 כלי תקשורת, קרא לשקול מחדש את המדיניות, והתריע כי היא עלולה לגרום לעובדי הפנטגון לשתוק ולאיים על עיתונאים שמבקשים מידע שלא אושר מראש.