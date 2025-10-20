לוחמי צה"ל ברצועה ( צילום: דובר צה"ל )

שבוע בלבד לאחר שהושג, השלום השברירי בעזה מתחיל להתפורר, והעיתון היוקרתי ה"וושינגטון פוסט" מציג עמדה ברורה: "הפסקת האש בעזה מתחילה להיסדק. חמאס אשם". במאמר מערכת חריף, העיתון מאשים את הארגון בפרובוקציות שמובילות להסלמה מחודשת, ומזהיר כי "אכזריות טרוריסטית מסכנת הצתה של מלחמת אזרחים פלסטינית".

קריסת השקט הגיעה לאחר שלוחמי חמאס הרגו שני חיילים ישראלים. בתגובה, ישראל עצרה את העברת הסיוע לעזה ופתחה בתקיפות אוויריות. ה"פוסט" מציין כי מבחינה פוליטית, הפסקת האש נתפסה כהישג עבור הנשיא דונלד טראמפ שיזם אותה, וכתוצאה מקובלת עבור ישראל, שהשיגה את שחרורם של כל בני הערובה החיים. אך בעוד שראש הממשלה בנימין נתניהו נהנה מתמיכה גבוהה בקרב הציבור הישראלי בעקבות עסקת החטופים, נכתב במאמר כי יש לירושלים "מעט סיבה ליפול בפח" הפרובוקציות של חמאס. הבעיה המרכזית, כפי שמנתח אותה העיתון, היא ש"הלגיטימיות הפוליטית של חמאס עדיין נשענת על עימות אלים מול ישראל". על אף שחמאס "הושפל קשות" ולא צפוי להוות איום קיומי על ישראל למשך שנים, האכזריות המתמשכת שלו משמעותה ש"עתיד שמח עבור תושבי עזה הוא ככל הנראה מחוץ להישג יד בטווח הקרוב".

צה"ל תוקף בעזה - לאחר שחמאס הפרו את הפסקת האש ( צילום: מסך )

מסע הרג פנים-פלסטיני

המאמר מציג תמונה מדאיגה במיוחד של המצב הפנימי בעזה. הארגון נמצא כעת בעמדה כה חלשה, נטען שם, עד שהוא מתמודד עם אתגרים לשליטתו. חמאס יכול "להיאחז בשלטון רק על ידי טבח באויביו הפלסטינים, כפי שעשה ב-2007 בעקבות עימותים אלימים עם יריבו הפוליטי פת"ח".

מיד לאחר הסכם הפסקת האש, בעוד הדיו על ההסכם עוד רטוב, יצאו אנשי חמאס מ"מאורותיהם התת-קרקעיות" והכריזו מלחמה על לפחות ארבע חמולות פלסטיניות החשודות בשיתוף פעולה עם ישראל. האלימות הפנימית מתועדת באופן מזעזע: "קטעים של קומיסרים של חמאס המוציאים להורג גברים כפותים באמצע הרחוב, או יורים ברגליהם של חשודים בגניבה, הופצו בהרחבה".

האלימות הפנים-פלסטינית אף עוררה תגובה אמריקאית. ביום שבת האחרון הזהירה מחלקת המדינה האמריקאית כי יש לה "דיווחים אמינים" שחמאס מתכנן מתקפה על אזרחים פלסטינים. וושינגטון התריעה כי "יינקטו צעדים כדי להגן על תושבי עזה ולשמור על שלמות הפסקת האש," אם כי צעדים אלה נותרו לא ברורים.

בזירה האזורית, המאמר מציין לחץ כלכלי משמעותי על חמאס: איחוד האמירויות וערב הסעודית "מאיימות לעצור מימון לשיקום כל עוד חמאס נשאר בשלטון". עם זאת, טורקיה וקטאר, שהן ערבות נוספות להסכם, עדיין "צופות תפקיד לחמאס במדינה פלסטינית עתידית", וסביר שלא ירצו להתעמת עמו ישירות, אף על פי שהארגון "מלבה את אש מלחמת אזרחים פלסטינית".

למרות התחזית הקודרת, ה"פוסט" מסיים בנימה שמצביעה על כך שמלחמה כוללת אינה צפויה להתחדש. עם זאת, המאמר מסכם בפסימיות: "כל המהפכות בסופו של דבר בולעות את עצמן. למרבה הצער עבור הפלסטינים האומללים של עזה, חמאס עדיין אינו בייסורי גסיסה אחרונים".