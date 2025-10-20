כיכר השבת
האם זה יקרה שוב? דיווחים על הכנות שקטות לפגישה בין טראמפ לקים 

מדיווחים בארה"ב עולה שמתקיימים מגעים שקטים לפגישה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הצפון-קוריאני קים ג'ונג און | למרות האמור, מומחים מביעים סימני שאלה לגבי ההיתכנות של פגישה כזו, אך כולם גם יודעים שאצל טראמפ - שום דבר אינו צפוי מראש (בעולם)  

טראמפ וקים (צילום: שילה קרייגהד, הבית הלבן)

גורמים בממשל טראמפ שוקלים אפשרות למפגש בין הנשיא למנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און כאשר טראמפ יבקר באסיה בחודש הבא, כך דווח ברשת CNN.

עם זאת, מקורות המעורים בנושא שאישרו את קיומם של המגעים אמרו כי הם חוששים שהפגישה לא תצא לפועל. נכון לעכשיו, לא נעשו תכנונים לוגיסטיים משמעותיים ואין תקשורת רשמית בין וושינגטון לפיונגיאנג, בדומה למצב בתחילת השנה כאשר מכתב ששלח טראמפ לקים - לא התקבל.

המיקוד העיקרי של הבית הלבן בנסיעתו הקרובה הוא פגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג על רקע מתחים כלכליים. עם זאת, טראמפ הביע פומבית ובאופן פרטי רצון לפגוש את קים, והדלת לפגישה עדיין פתוחה. במהלך כהונתו הראשונה, סידורי פגישה בין השניים נערכו במהירות, כולל לחיצת יד היסטורית שנקבעה תוך פחות מ‑48 שעות בעקבות ציוץ של טראמפ.

הרעיון לפגישה חודשה לאחר שטראמפ אירח את נשיא דרום קוריאה לי ג'ה מיון בבית הלבן באוגוסט, ומצא שהזדמנות לפגישה עם קים קיימת במסגרת מפגש שרי הסחר של APEC בדרום קוריאה. טראמפ אמר: "נשמח להיפגש איתו ונשפר את היחסים", ובתגובה קים ציין בנאום בפרלמנט הצפון-קוריאני: "אין סיבה שלא נשב עם אם היא רוצה בשלום".

עם זאת, מאז המפגש ההיסטורי ב‑2019, היחסים בין שתי הקוריאות השתנו, והתקשורת הישירה בין סיאול לפיונגיאנג בעניין פסגת צפון-קוריאה–ארה"ב אינה פעילה. משלחות ביטחוניות של הבית הלבן סיירו בדרום קוריאה אך לא באזור פאנמונז'ום, מה שמצביע כי חזרה על הפגישה ההיסטורית אינה צפויה.

הפסגות הקודמות של טראמפ וקים לא הביאו לשליטה על תוכנית הגרעין הצפון-קוריאנית. פגישות כמו אלו בהנוי וסינגפור נערכו לאחר הכנה לוגיסטית ומדינית ממושכת. למרות זאת, המפגש האחרון ב‑2019 עם טראמפ התבצע בחיפזון בעקבות ציוץ הנשיא, ללא תקשורת פעילה מוקדמת, והוביל לכך שטראמפ צעד לראשונה לתוך צפון קוריאה ונפגש עם קים כשעה.

לאחרונה הראתה דרום-קוריאה תחת הממשל החדש רצון להתקרב לצפון, אולם מחוות אלו נדחו על ידי הצפון קוריאנים.

