מנהיגה העליון של מדינת הטרור השיעית לעג היום (שני) לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, תוך שהוא מתייחס בביטול לטענותיו כי הגרעין האיראני הושמד.

"נשיא ארה"ב אומר בגאווה שהם הפציצו והרסו את התעשייה הגרעינית של איראן. טוב, תמשיכו לחלום!", כתב חמינאי בפוסט.

יצוין כי הפוסט הזה של חמינאי, כמו פוסטים אחרים שפרסם היום, נכתבו שעות ספורות לאחר דיווחים באתרי חדשות רשמיים על היעלמות מסתורית של המנהיג העליון.

גם מוחמד אסלאמי, ראש ארגון האנרגיה האטומית של איראן, אמר בטלוויזיה הממלכתית כי פעילויות ההעשרה חודשו במיקומים חלופיים וכי "לא ניתן להפציץ את הידע הגרעיני של הרפובליקה האסלאמית".

לפני יומיים, ב-18 באוקטובר, הודיעה איראן כי פג תוקפו של הסכם הגרעין הקודם שנחתם ב-2015 לתקופה של עשר שנים.

מדינות ה-E3 החילו אך לפני שבועות ספורים את הסנקציות על איראן במסגרת מנגנון ה"סנאפ-בק", למרות חתימה בין איראן לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

עוד התייחס מנהיג איראן לדברי טראמפ, לפיהם הוא רוצה לעשות הסכמים עם איראן.

בזמן שהותו בישראל, הציע נשיא ארה"ב גם הסכם שלום עם איראן, אמירה שעוררה גיחוך קל באוזני השומעים וספק אם אמרה הנשיא ברצינות.

כך או כך, לדברי מנהיג איראן, אין לדבר מקום. "נשיא ארה"ב אומר שהוא עושה עסקאות ורוצה לעשות עסקה עם איראן. "עסקה" שבה התוצאה נקבעת מראש באמצעות כפייה אינה דרך להתמודד. זוהי דרך לכפות משהו, והאומה האיראנית לעולם לא תיכנע לכפייה כזו".