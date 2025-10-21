כיכר השבת
טראמפ החל בהריסת אגף בבית הלבן לבניית "היכל נשפים" ענקי

הנשיא טארמפ מקדם במרץ פרויקט יוקרתי בסגנון מאר-א-לאגו, למרות שלא קיבל אישורי תכנון והבטחתו כי לא יפגע במבנה הקיים | ומי עומד מאחורי תזרים המזומנים לפרויקט השאפתני? (חדשות בעולם)

מימין השיפוצים וההרס בבית הלבן | משמאל הדמיה של אולם הנשפים (צילום: רשתות חברתיות | החבשון הרשמי של טראמפ)

נשיא , דונלד טראמפ, החל בהריסה בפועל של האגף המזרחי (East Wing) של הבית הלבן, כדי לפנות דרך לבניית אולם נשפים חדש ושאפתני שעלותו מוערכת כעת ב-250 מיליון דולר.

תמונות שהתפרסמו אמש (שני) תיעדו כלי הנדסי קורע את חזית המבנה ההיסטורי. צוותי בנייה החלו בהריסת חלק מהאגף המזרחי, בניגוד להבטחות קודמות של הנשיא כי הבנייה לא "תפריע" למבנה הקיים. למעשה, צעדיו של הנשיא לפרויקט ענק זה – המהווה את השינוי המבני הגדול ביותר במעון המנהלים מאז הוספת מרפסת טרומן ב-1948.

הפרויקט הראוותני, המכונה על ידי המבקרים "תור הזהב השני", נועד ליצור חלל של 25,000 רגל רבוע (כ-2,300 מ"ר) לאירוח ארוחות ערב ממלכתיות. טראמפ מתעקש שאולם נשפים בסדר גודל זה הוא חלום שכל נשיא חלם עליו במשך 150 שנה. הוא ציין כי הוא אינו אוהב את הרעיון לארח מלכים, מלכות, נשיאים וראשי ממשלה באוהלים זמניים במדשאה הדרומית.

העיצוב החדש צפוי להיות בומבסטי במיוחד:

נברשות קריסטל, עמודים מוזהבים ושיבוצי זהב, בעיצוב אופולנטי המזכיר את אתר הנופש היוקרתי של טראמפ, מאר-א-לאגו. התוספת תכלול חלל עצום עם קירות זכוכית, ש"מגמד" את בניין הבית הלבן עצמו. על פי דברי טראמפ, האולם יוכל להכיל 999 איש – עלייה משמעותית לעומת החדר הקיים, שמיועד ל־200 בלבד.

מרפסת טרומן בקומה השנייה של הבית הלבן (צילום: By GearedBull / WTCA - http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Half-staff_whitehouse.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Half-staff_whitehouse.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3407018)

אחד ההיבטים המעניינים ביותר של הפרויקט הוא המימון שלו. טראמפ התגאה כי הפרויקט ממומן באופן פרטי לחלוטין, וכי הוא "בעלות אפסית למשלם המסים האמריקאי".

בין התורמים שהזרימו כספים לפרויקט: חברות ענק כמו אפל, גוגל, לוקהיד מרטין וספקית התקשורת T-Mobile, וכן אמזון וקוינבייס. טראמפ אף אירח ארוחת ערב לגיוס כספים עם מנהלים בכירים מענפי הטכנולוגיה, הפיננסים והביטחון.

העבודות התחילו בספטמבר וכוללות פינוי עצים במדשאות הדרומיות, וצפויות להסתיים לפני תום כהונתו של טראמפ בינואר 2029.

טראמפ מסר בהודעה רשמית: "אני מתכבד להיות הנשיא הראשון שסוף סוף מניע את הפרויקט הנחוץ הזה – בעלות אפסית למשלם המסים האמריקאי! אולם הנשפים של הבית הלבן ישמש בשמחה דורות רבים שיבואו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

