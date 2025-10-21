טראמפ החל בהריסת אגף בבית הלבן לבניית "היכל נשפים" ענקי

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, החל בהריסה בפועל של האגף המזרחי (East Wing) של הבית הלבן, כדי לפנות דרך לבניית אולם נשפים חדש ושאפתני שעלותו מוערכת כעת ב-250 מיליון דולר.

תמונות שהתפרסמו אמש (שני) תיעדו כלי הנדסי קורע את חזית המבנה ההיסטורי. צוותי בנייה החלו בהריסת חלק מהאגף המזרחי, בניגוד להבטחות קודמות של הנשיא כי הבנייה לא "תפריע" למבנה הקיים. למעשה, צעדיו של הנשיא לפרויקט ענק זה – המהווה את השינוי המבני הגדול ביותר במעון המנהלים מאז הוספת מרפסת טרומן ב-1948.

הפרויקט הראוותני, המכונה על ידי המבקרים "תור הזהב השני", נועד ליצור חלל של 25,000 רגל רבוע (כ-2,300 מ"ר) לאירוח ארוחות ערב ממלכתיות. טראמפ מתעקש שאולם נשפים בסדר גודל זה הוא חלום שכל נשיא חלם עליו במשך 150 שנה. הוא ציין כי הוא אינו אוהב את הרעיון לארח מלכים, מלכות, נשיאים וראשי ממשלה באוהלים זמניים במדשאה הדרומית.

העיצוב החדש צפוי להיות בומבסטי במיוחד:

נברשות קריסטל, עמודים מוזהבים ושיבוצי זהב, בעיצוב אופולנטי המזכיר את אתר הנופש היוקרתי של טראמפ, מאר-א-לאגו. התוספת תכלול חלל עצום עם קירות זכוכית, ש"מגמד" את בניין הבית הלבן עצמו. על פי דברי טראמפ, האולם יוכל להכיל 999 איש – עלייה משמעותית לעומת החדר הקיים, שמיועד ל־200 בלבד.