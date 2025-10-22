גם בלי פרס נובל - טראמפ מרחיב את מאמצי השלום לצפון אפריקה

נשיא ארה"ב מרחיב את שאיפות השלום שלו הרבה מעבר לשלום מקומי בין ישראל לעזה או הרחבת הסכמי אברהם. במקום להתמקד אך ורק במזרח התיכון, ממשל טראמפ שם כעת את מלוא כובד משקלו הדיפלומטי על סיום סכסוכים ארוכי שנים באפריקה, כאשר דיווחים מצביעים על התקדמות בשיחות שלום בלוב, בקונגו ובסודאן.

מסעד בולוס, השליח הבכיר של דונלד טראמפ לענייני ערב ואפריקה, דיווח בראיון ברומא כי שיחות השלום ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובלוב מתקדמות, וכי צוותו פועל במרץ להשגת הפסקת אש בסודאן. מאז שובו לבית הלבן בינואר, הגדיר טראמפ את סיום סדרת הסכסוכים המתמשכים ביבשת בראש סדר העדיפויות שלו.

מסעד פארס בולוס הוא איש עסקים לבנוני-אמריקאי ויועץ בכיר לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. מאז 1 באפריל 2025 הוא מכהן כיועץ בכיר לענייני אפריקה במחלקת המדינה של ארצות הברית, תפקיד שאליו מונה לאחר שכיהן כיועץ לנושאי המזרח התיכון והעולם הערבי. בולוס נשוי לשרה פאדול בולוס, ולהם ארבעה ילדים, בהם מייקל בולוס, הנשוי לטיפאני טראמפ, בתו של הנשיא.

לגבי לוב, השליח בולוס הביע אופטימיות, בציינו כי "אנו חושבים שזה בר השגה". לוב שרויה בכאוס מאז הפלתו של מועמר קדאפי ב-2011, ועל אף ש"אי אפשר לצפות שיושם תהליך שלום בן לילה", בולוס מקווה שהתהליך יתקדם במהירות.

במקביל לשיחות שסביר כי יזומנו בקרוב על ידי האו"ם בניסיון להשיג שלום במדינה הצפון אפריקאית, ארצות הברית פועלת לאיחוד תאגיד הנפט הלאומי וכן הבנק המרכזי של המדינה.

השליח הפנה זרקור ממוקד למצב העדין בסודאן, וכינה אותה "נכון לעכשיו המשבר ההומניטרי הגדול בעולם". המצב חמור במיוחד בעיר אל-פאשר, הנמצאת במצור מזה שנה וחצי. בולוס דיווח כי כ-300,000 תושבים נותרו בעיר ללא מזון וללא טיפול רפואי, ונאלצו לאכול "מזון לבעלי חיים לאחרונה".

בולוס הגדיר את השגת הפסקת אש בת שלושה חודשים בסודאן ואת סיום המצור על אל-פאשר כ"עדיפות עליונה" עבורו. לשם כך, הוא מקיים מגעים עם ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות ומצרים.

מאמצי השלום של הממשל כבר נשאו פרי חלקי בדמות הסכם שלום בין קונגו, רואנדה וקבוצת מורדים, שנועד לסיים שנים של לחימה גבתה אלפי קורבנות. הדיפלומטיה האמריקאית נתנה לשיחות אלה דחיפה משמעותית.

באפריל, ארצות הברית סייעה להשיג הסכם שיתוף פעולה כלכלי ושלום בין רואנדה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אשר כלל דרישות אמריקאיות נחוצות. וושינגטון דרשה כי רואנדה תסיר את כל כוחותיה ממזרח קונגו ותבטיח את הפסקת המימון החוצה-גבול של קבוצות חמושות, צעדים שתרמו למעבר מ"עוינות לשיתוף פעולה זהיר".