כפי שדיווחנו מוקדם יותר הבוקר (ראשון), שניים מתוך ארבעת שודדי הלובר ביום ראשון שעבר נתפסו על ידי המשטרה והובאו למעצר, כך דיווח לראשונה עיתון הפריזיאן, כעת מתבררים פרטים נוספים על המעצר הדרמטי.

לפי הדיווחים בצרפת, שני העצורים הם ככל הנראה שניים מתוך הארבעה שפרצו לגלריית 'אפולון' שבמוזיאון הלובר ביום ראשון שעבר, משם גנבו שמונה תכשיטים של ממלכת צרפת והאימפריה הצרפתית תחת נפוליאון בונפרטה.

ההערכה היא כי מדובר בשני השודדים שנכנסו לתוך הגלריה, שאותרו ככל הנראה בעקבות דגימות דנ"א רבות שנמצאו על משאית המנוף ששימשה אותם כדי לעלות לקומה הראשונה של המוזיאון, אותה לא הספיקו להעלות באש.

השניים הנוספים, אלו שרכבו על קטנועי ה-TMAX וברחו עם השודדים, טרם אותרו על ידי המשטרה.

לפי הדיווחים בצרפת, מדובר בשני גברים בשנות השלושים לחייהם, אחד מהם אותר בדירה במחוז 93 - סיין-דן-דני הממוקם צפונית לעיר פריז ונחשב ברובו לאזור פשע מוסלמי.

השודד השני אותר כאמור בשדה התעופה רואסי-שארל דה-גול כשהוא מתכונן לעלות על טיסה לאלג'יריה. משהבינו החוקרים שהוא עומד לברוח, הוחלט על מעצרו במתחם השדה.

השניים נעצרו אמש בשעות הערב ונחקרו על ידי המשטרה במהלך כל הלילה, הבוקר הוארך מעצרם בשלושה ימים נוספים.

גורם בפרקליטות קבל על פרסום המעצרים בתקשורת הצרפתית, שכן הדבר צפוי לגרום לבריחתם של שאר המעורבים - שני המבצעים הנוספים, וככל הנראה רבים אחרים שסיפקו תמיכה לשוד הנועז.