"מחשבת השטן"

בחסות הרודן: צו מעצר חדש נגד ראש האופוזיציה הטורקי - שכבר בכלא

בית משפט בטורקיה הוציא צו מעצר חדש נגד ראש עיריית איסטנבול ואיש האופוזיציה הכלוא אכרם איממוגלו | במקביל, הורתה טורקיה על סגירת כלי תקשורת אופוזיציוני לשלטון (בעולם) 

אקרם אימאמולו (צילום: shuterstock)

בית משפט טורקי הוציא צו מעצר חדש נגד ראש עיריית איסטנבול הכלוא, אכרם איממוגלו, בחשד ל"ריגול פוליטי", מה שמסמן שלב נוסף במתקפה חסרת תקדים על מתנגדי הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן.

הצו הגיע במסגרת "חקירה" חדשה, וזאת למרות שאיממוגלו כבר כלוא מאז מרץ בגין תלונות שחיתות שונות, ובנוסף ריצה ביולי עונש מאסר על ביזוי ואיומים כלפי התובע הראשי של איסטנבול. ההליכים מראים כיצד מערכת המשפט במדינה מוציאה צווים רשמיים גם כלפי עצורים קיימים כאשר נחקר נושא חדש.

על פי הדיווח, החקירה האחרונה מייחסת לאיממוגלו ניסיון לגייס כספים למועמדותו לנשיאות ולבצע "ריגול" כדי להשיג תמיכה בינלאומית. איממוגלו דחה את ההאשמות בהצהרה מהכלא ביום שישי ובבית המשפט ביום ראשון, כינה את ההאשמות "שקרים, השמצות וקנוניות שלא יעברו אפילו במחשבת השטן" והגדיר את המהלך כ"התנהגות חסרת מוסר שמתעלה על מילים".

אנליסטים מעריכים כי אם יוגש כתב אישום, המושל הממונה על ידי המדינה עשוי להשתלט על ניהול העיר איסטנבול, העיר הגדולה ביותר באירופה. בין הנאשמים בצו נעצר גם מרדן ינרדג, עורך ראשי של ערוץ החדשות Tele1, שנמצא בעבר בבעלות פרטית אך עבר לשליטת המדינה במסגרת ההאשמות לריגול. המהלך מוכיח שהממשלה שואפת לחזק את שליטתה בעירייה ולבטל את השפעת האופוזיציה המרכזית.

