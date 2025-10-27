כיכר השבת
התמונה ההיסטורית תחזור?

טראמפ מתכנן לנו עוד הפתעה? "אני אשמח לפגוש את קים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי הוא "ישמח" להיפגש עם נשיא צפון קוריאה קיים ג'ונג און במהלך ביקורו הקרוב בדרום קוריאה | בשבועות האחרונים התקבלו דיווחים על מגעים שקטים לפסגה רביעית בין טראמפ לרודן (בעולם)

טראמפ וקים בפגישתם ההיסטורית (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב אמר היום (שני) במהלך ביקורו במלזיה כי הוא מעוניין להיפגש עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און.

"אני אשמח מאוד להיפגש עם קים ג'ונג און", אמר הנשיא טראמפ.

במקביל, בארה"ב דווח כי הנשיא מתכוון להאריך את שהותו בדרום קוריאה, ככל הנראה על מנת לתאם פגישת פתע עם הרודן הצפון-קוריאני.

בשבועות האחרונים דווח על מגעים שקטים בין שתי המדינות לקיום פגישה, ייתכן בפמונג'ום, אזור השליטה המפורז שבין שתי המדינות האויבות.

נשיא ארה"ב טראמפ נפגש שלוש פעמים עם הרודן הצפון-קוריאני במהלך כהונתו הראשונה, אך אף אחת מאותן פגישות לא הביאה להתקדמות בנושא הנשק הגרעיני של המדינה המבודדת, למרות תמונות היסטוריות של נשיא ארה"ב על אדמה צפון קוריאנית.

מומחים לקוריאה אומרים שהצפון לעולם לא יוותר על נשקו הגרעיני, שכן הוא זה שנותן לממשל לגיטימציה בעיני האזרחים, ומשמן את תעמולת "נשק יום הדין" האנטי-מערבית מזה עשרות שנים.

נשיא ארה"ב צפוי להיפגש במלזיה עם הנשיא הסיני שי ג'ינפינג לאחר שהמדינות הגיעו לטיוטת הסכם סחר ראשונית, ברקע מתיחות גבוהה בין המדינות בחודשים האחרונים.

מאז נבחר הנשיא החדש בדרום קוריאה, הממשל הדרומי מנסה להתקרב לצפון בדרכים שונות, כולל הסרת רמקולי התעמולה מאזורי הגבול, אולם זו נתקלה בזלזול מצד הצפון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר