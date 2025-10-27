טראמפ מתכנן לנו עוד הפתעה? "אני אשמח לפגוש את קים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום (שני) במהלך ביקורו במלזיה כי הוא מעוניין להיפגש עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און.

"אני אשמח מאוד להיפגש עם קים ג'ונג און", אמר הנשיא טראמפ.

במקביל, בארה"ב דווח כי הנשיא מתכוון להאריך את שהותו בדרום קוריאה, ככל הנראה על מנת לתאם פגישת פתע עם הרודן הצפון-קוריאני.

בשבועות האחרונים דווח על מגעים שקטים בין שתי המדינות לקיום פגישה, ייתכן בפמונג'ום, אזור השליטה המפורז שבין שתי המדינות האויבות.

נשיא ארה"ב טראמפ נפגש שלוש פעמים עם הרודן הצפון-קוריאני במהלך כהונתו הראשונה, אך אף אחת מאותן פגישות לא הביאה להתקדמות בנושא הנשק הגרעיני של המדינה המבודדת, למרות תמונות היסטוריות של נשיא ארה"ב על אדמה צפון קוריאנית.

מומחים לקוריאה אומרים שהצפון לעולם לא יוותר על נשקו הגרעיני, שכן הוא זה שנותן לממשל לגיטימציה בעיני האזרחים, ומשמן את תעמולת "נשק יום הדין" האנטי-מערבית מזה עשרות שנים.

נשיא ארה"ב צפוי להיפגש במלזיה עם הנשיא הסיני שי ג'ינפינג לאחר שהמדינות הגיעו לטיוטת הסכם סחר ראשונית, ברקע מתיחות גבוהה בין המדינות בחודשים האחרונים.

מאז נבחר הנשיא החדש בדרום קוריאה, הממשל הדרומי מנסה להתקרב לצפון בדרכים שונות, כולל הסרת רמקולי התעמולה מאזורי הגבול, אולם זו נתקלה בזלזול מצד הצפון.