חברת אלקטריאון הישראלית רושמת הצלחה חסרת תקדים, המטלטלת את שוק התחבורה החשמלית.

החברה הכריזה על הדגמה מוצלחת ומרשימה של טכנולוגיית הטעינה האלחוטית הדינמית שלה בכביש המהיר A10 בצרפת, המוגדר ככביש המהיר הראשון בעולם שצויד במערכת טעינה אלחוטית פעילה.

הניסוי נערך על מקטע של כ-1.5 קילומטרים, והוכיח כי המערכת מאפשרת טעינה רציפה ומשותפת של מגוון רכבים, כולל משאיות, רכבים מסחריים, רכבים פרטיים ואוטובוסים חשמליים, ללא כל צורך בחיבור פיזי או עצירה.

ההפתעה הגדולה טמונה בנתוני ההספק יוצאי הדופן: החברה דיווחה כי נמדדו ביצועים העולים על 200 קילוואט בממוצע, והספק רגעי שהגיע ליותר מ-300 קילוואט. לפי אלקטריאון, נתונים אלו נחשבים יוצאי דופן בהשוואה למערכות דומות בעולם.

אימה באוקראינה: רחפני נפץ מתאבדים רודפים אחרי אזרחים ברחוב יוסי נכטיגל | 27.10.25

המשמעות הדרמטית ביותר היעילות של המערכת גבוהה כל כך, שהיא מאפשרת לרכב הצורך אנרגיה באופן רציף (לדוגמה, משאית הצורכת כ-100 קילוואט בנסיעה מהירה), לא רק לשמור על רמת הטעינה, אלא לסיים את הנסיעה כשהוא טעון יותר ממה שהיה בתחילתה. בפועל, המשמעות היא שעל כל יחידת אנרגיה שהרכב משקיע בנסיעה, הוא מקבל מהכביש שתי יחידות.

הצלחה זו, המהווה שלב מרכזי בתוכנית האירופית לפריסת כבישים חשמליים, הביאה לזינוק של כ-10% במניית אלקטריאון בבורסה מיד לאחר ההודעה. ההישג ממצב את ישראל בחזית החדשנות העולמית בתחום התחבורה החכמה.