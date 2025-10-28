במהלך דרמטי המעורר סערה ואלימות קשה בקמרון, נבחר נשיא קמרון, פול בייה, בן ה-92, לכהונה שמינית רצופה.

בייה, המכהן כראש המדינה המבוגר ביותר בעולם, יכול כעת להמשיך ולשלוט עד שנת 2032. המועצה החוקתית הכריזה ביום שני, 27 באוקטובר 2025, כי בייה זכה ב-53.66 אחוזים מהקולות.

אך הניצחון המאריך את שלטונו בן ארבעת העשורים של בייה נדחה מיד על ידי יריבו המרכזי, שר הממשלה לשעבר, איסה צ'ירומה בקרי.

צ'ירומה, שהגיע למקום השני עם 35.2 אחוזים מהקולות הרשמיים, גינה במהירות את ההכרזה על ניצחונו של בייה. "לא היו בחירות; זו הייתה מסיכה. ניצחנו באופן חד-משמעי," אמר צ'ירומה לסוכנות הידיעות AFP. צ'ירומה כבר טען לניצחון יומיים לאחר הבחירות שנערכו ב-12 באוקטובר 2025 וקרא להפגנות.

האלימות פרצה עוד לפני פרסום התוצאות הרשמיות. הפגנה מחוץ לביתו של צ'ירומה בעיר הצפונית גארואה הפכה לקטלנית, כאשר שני מפגינים נהרגו. צ'ירומה הוסיף כי כעשרה צלפים הוצבו על גגות הבתים במהלך העצרת. כתב AFP שהיה בשטח ראה אדם אחד נורה, אך לא ניתן היה לאמת את מותו.

ביום ראשון, נהרגו ארבעה בני אדם בעימותים בין כוחות הביטחון לתומכי האופוזיציה בבירה הכלכלית דואלה. מפגינים מסרו ל-AFP כי כוחות הביטחון השתמשו תחילה בגז מדמיע, ולאחר מכן ירו "תחמושת חיה".

מאז יום הבחירות, נאסרו התכנסויות ציבוריות והוטלו מגבלות תנועה ברוב הערים המרכזיות במדינה.

פול בייה הוא האדם השני בלבד שהוביל את קמרון מאז עצמאותה מצרפת ב-1960. מבקריו אומרים כי בייה שולט במערכת שנראית "מכורה". הוא שלט ב"יד ברזל", דיכא כל התנגדות פוליטית ומזוינת, והחזיק בכוחו על רקע תהפוכות חברתיות, אי-שוויון כלכלי ואלימות בדלנית. מניפסט הבחירות של צ'ירומה הבטיח תקופת מעבר של שלוש עד חמש שנים לבניית המדינה מחדש, שלטענתו נהרסה על ידי בייה.

בבוקר יום ההכרזה, הוצבו שוטרים וגורמי ביטחון בצמתים מרכזיים ובאתרים רגישים ברחבי הבירה יאונדה, במטרה "להבטיח את ביטחון התהליך האלקטורלי ולמנוע אי-שקט". חנויות ותחנות דלק רבות נסגרו מחשש לעימותים, והתנועה נותרה דלילה באופן חריג. שיעור ההצבעה עמד על 46.3 אחוזים. המועמדת היחידה, הרמין פטריסיה טומיינו נדאם נג'ויה, זכתה ב-1.7 אחוזים מהקולות.