טראמפ לקח לה את הוויזה

בפרצוף | השגריר דנון לדווחית האו"ם האנטישמית: "את מכשפה"

השגריר דנון פנה היום (שלישי) לדווחית האו"ם פרנצ׳סקה אלבנזה ואמר לה: "את מכשפה – והדו"ח שלך הוא ספר הכישופים שלך" | הדווחית נאלצה לצפות בדברים בשידור מרחוק, שכן הממשל האמריקני שלל ממנה את הוויזה לארה"ב | צפו בדברים (מדיני) 

השגריר דנון פנה היום (שלישי) לדווחית האו"ם פרנצ׳סקה אלבנזה ואמר לה: "את מכשפה – והדו"ח שלך הוא ספר הכישופים שלך".

הועדה השלישית של האו"ם דנה היום בדו"ח של הדווחית פרנצ׳סקה אלבנזה, שתקפה את ישראל והאשימה מדינות שתומכות בה.

בעקבות סנקציות שהטילה עליה ארה"ב ושלילת הוויזה שלה, אלבנזה לא הגיעה למטה האו"ם בניו-יורק ונאלצה לנאום בזום.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף: "בכל פעם שאת מנסה לקלל את ישראל בשקרים ובהשמצות הקללה שלך נכשלת.

את מכשפה, והדו"ח שלך הוא ספר הכישופים שלך.

ניסית לכשף את ישראל בשנאה אבל נכשלת."

השגריר הוסיף: "את עוטפת את תעמולת חמאס בשפה משפטית כדי להעניק לה לגיטימיות. ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, נמצאת כאן באולם ואת בחוץ."

צפו בתיעוד ממליאת האו"ם.

