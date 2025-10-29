נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל בדרום קוריאה בכבוד מלכים בטקס יוצא דופן, בו הוענקה לו המתנה היוקרתית ביותר במדינה – עיטור "מסדר המוגונגווה" וכתר זהב משוחזר מהתקופה העתיקה. האירוע התקיים במהלך ועידת ראשי אסיה־פסיפיק (APEC).

טראמפ, שהגיע לדרום קוריאה בסיום מסעו באסיה שכלל ביקורים במלזיה וביפן, נחת כשמטוסו מלווה במטוסי קרב אמריקניים ודרום־קוריאניים. על המסלול המתינה לו תזמורת צבאית שניגנה את השיר "YMCA" ומטחים של כבוד נשמעו עם נחיתתו.

הנשיא לי ג'ה-מיונג, שמבקש להגיע להבנות עם וושינגטון על הורדת מכסים אמריקניים, בחר לפתוח את הפגישה במחווה יוצאת דופן כלפי טראמפ – הענקת העיטור הגבוה ביותר במדינה.

הנשיא הדרום-קוריאני ציין כי טראמפ מקבל את העיטור על תפקידו כ"מביא שלום לחצי האי הקוריאני".

טראמפ, שנראה כי התרגש מהמחווה, אמר למארחו על הכתר והעיטור: "אני רוצה ללבוש את זה עכשיו", והוסיף כי זו זכות גדולה.

לדברי בכירים בסיאול, הוא הנשיא האמריקני הראשון אי פעם שמקבל את הפרס. במעמד ההענקה הוענק לו גם העתק של כתר הזהב הקדום שנמצא בקבר מלכותי בעיר – תכשיט עשוי עלים וענפים מוזהבים המסמל את תקופת השלום הארוכה של ממלכת סִילָה.

"הכתר מסמל את השאיפה לתקופה חדשה של שלום וצמיחה משותפת בין ארצות הברית לדרום קוריאה", נמסר מלשכת הנשיא לי.

השניים נפגשו במוזיאון בעיר וניהלו שיחה ארוכה בנושאי סחר וביטחון. לי הופיע לענידת פגישה בעניבה בצבע זהב, שלשכתו הסבירה כי נועדה "להשתלב בטעם של הנשיא טראמפ בזהב ולבטא את עתיד הזהב של הברית בין המדינות". טראמפ, שהזכיר את רצונו לשוב ולהיפגש עם קים ג׳ונג-און, אמר כי "דלת הדיאלוג עדיין פתוחה". בצפון קוריאה לא הגיבו עד כה לדבריו.

לאחר המפגש התקיימה ארוחת עבודה מעוטרת סמלים אמריקניים. לצד סלט רוטב אלף האיים, הוגשו קציצות בקר קטנות עם קטשופ, דג בגריל בזיגוג קטשופ ופלפל קוריאני, ותבשיל מסורתי משולב בבקר אמריקני ואורז מקומי.

הארוחה נחתמה בקינוח בשם "קינוח מביא השלום" – בראוניז מצופה בזהב. לשכת הנשיא הדרום-קוריאני הסבירה כי התפריט כולו נבנה לפי "טעמו האישי של הנשיא טראמפ והקשר הסמלי לניו יורק, עיר הולדתו".

בערב צפויה ארוחת ערב רחבה עם ראשי וייטנאם, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה, תאילנד וסינגפור. לשולחן יוגשו יינות מהיקב של משפחת טראמפ בווירג׳יניה. לפי גורמים דיפלומטיים, כמה מנהיגים אף שינו את לוחות הזמנים כדי לפגוש את טראמפ, שיעזוב לפני פתיחת הוועידה הרשמית בסוף השבוע.

אמש דווח כי ייתכן שהנשיא האמריקני יאריך את שהותו בדרום-קוריאה, בניסיון לארגון פגישה עם המקביל הצפון קוריאני, עימו לא נפגש מאז תום כהונתו הראשונה של טראמפ.