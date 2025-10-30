שעה קלה לפני פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הודעה דרמטית לפיה הוא הנחה את משרד ההגנה לפתוח מחדש בניסויים בנשק גרעיני.

כאמור, ההודעה של טראמפ פורסמה שעה קלה שנפגש עם נשיא סין בעיר הנמל בוסאן שבדרום קוריאה. יצוין כי מדובר בניסויים שמבצעת ארה"ב, לראשונה מאז שנת 1992.

לדברי הנשיא טראמפ: "לארה"ב יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת. זה הושג בכהונתי הראשונה, כולל עדכון ושדרוג של הנשק הקיים. בשל כוח ההרס העצום, שנאתי לעשות זאת, אבל לא הייתה לי ברירה!".

טראמפ הוסיף: "רוסיה במקום השני וסין בשלישי - אך תשתווה בעוד חמש שנים. בגלל שמדינות אחרות מבצעות ניסויים במערכות, הנחיתי את משרד ההגנה להתחיל ניסויים בכלי הנשק הגרעיניים שלנו באופן זהה. התהליך יחל באופן מיידי".

במהלך הפגישה אמר נשיא סין: "זה טבעי שאנחנו לא תמיד מסכימים על נושאים, שיהיו לנו חילוקי דעות". בהמשך הוא הודה לטראמפ על תרומתו לסיום המלחמה ברצועת עזה.

במהלך הםפגישה שנמשכה למעלה משעה ושעה, פנה נשיא סים לנשיא ארה"ב ואמר: "טבעי שלשתי הכלכלות המובילות בעולם יהיו חיכוכים מדי פעם. לפני כמה ימים, הצוותים שלנו הגיעו להסכמות בסיסיות בנוגע לחששות ההדדיים שלנו, ועשו התקדמות מעודדת. אני מוכן להמשיך לעבוד איתך כדי לבנות בסיס חזק ליחסי סין וארה"ב".