לפחות 23 בני אדם נספו ויותר מעשרה נפצעו בשריפה שפרצה בסניף של רשת החנויות Waldo’s בעיר הרמוסיו שבצפון-מערב מקסיקו.

מדובר באחד האסונות הקטלניים ביותר שפקדו את מדינת סונורה בשנים האחרונות. מושל המדינה, אלפונסו דוראסו, מסר כי בין ההרוגים יש גם ילדים, וכי 11 פצועים פונו לבתי חולים שונים בעיר. לדבריו, האסון הותיר “עצב עמוק בקרב כל תושבי סונורה”.

לפי דיווח של סוכנות הידיעות AP, מרבית ההרוגים מתו משאיפת עשן וגזים רעילים, ולא מלהבות האש עצמן.

התובע הכללי של המדינה, גוסטבו סלאס צ’אבס, ציין כי לפי הממצאים הראשוניים, השריפה התלקחה במהירות בחלקו האחורי של המבנה – אזור שבו אוחסנו חומרים דליקים – והפכה את היציאה ממנו לבלתי אפשרית. חוקרים בוחנים אפשרות של תקלה חשמלית, אך לפי גורמי ביטחון אין עדויות לכך שמדובר בהצתה מכוונת או בפעולת טרור.

רשויות הביטחון במדינה הודיעו כי לא נמצאו סימנים לפעולה פלילית, אולם חקירה מלאה נפתחה לבירור נסיבות האירוע. לפי נתוני הצלב האדום המקסיקני, בין הקורבנות 12 נשים, חמישה גברים, ארבעה ילדים ושתי ילדות.

השריפה פרצה בשעות אחר הצהריים המאוחרות, בשבת, סמוך לסיום חגיגות “יום המתים” – חג מסורתי במקסיקו שבו משפחות מתכנסות לזכר יקיריהן שנפטרו.

העיתוי, כך אמר אחד התושבים המקומיים, הפך את האסון לטעון במיוחד: “זה היה יום שבו כולנו זוכרים את מתינו, ועכשיו נוספו עוד כל כך רבים לרשימה”.

הנשיאה קלאודיה שיינבאום פרסמה הודעת תנחומים למשפחות ההרוגים וציינה כי הנחתה את שרת הפנים רוזה איסלה רודריגס לשלוח צוותי חירום ומומחי תמיכה פסיכולוגית לעיר. “לבנו עם משפחות הקורבנות והפצועים,” כתבה הנשיאה.

על פי רויטרס, צוותי כיבוי אש נדרשו לכמה שעות כדי להשתלט על הלהבות, שנראו למרחקים בשל עשן סמיך שעלה מהמבנה. עדים סיפרו כי שמעו פיצוץ רגעים ספורים לפני שהאש התפשטה, אולם גורמים רשמיים הזהירו כי ייתכן שמדובר היה בהתפוצצות שנגרמה מהחום הגבוה ולא ממטען.

המשטרה סגרה את הרחובות הסמוכים, וחקירת הזיהוי של הקורבנות מתבצעת בשיתוף המכון לרפואה משפטית של המדינה. לפי הרשויות, כמה מהנפגעים היו לקוחות שבאו לערוך קניות לקראת סוף השבוע, ואחרים עובדי המקום שניסו לחלץ אנשים החוצה.

דוראסו הודיע כי הממשלה המקומית תספק סיוע כלכלי למשפחות ההרוגים ותישא בעלויות ההלוויה. לדבריו, “המדינה כולה מתאבלת על האובדן הנורא הזה”.

השריפה ב-Waldo’s ברמוסיו מצטרפת לשורה של תקריות בטיחות שפקדו את מקסיקו בשנים האחרונות, ולעיתים קרובות נגרמו עקב ליקויי תשתית, היעדר תקני בטיחות ואכיפה רופפת. הרשויות התחייבו לבחון את פעילות הרשת ולוודא שכל סניפיה עומדים בדרישות הבטיחות החדשות שיונהגו בעקבות האסון.