נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הכנסת )

מחר, יום שלישי ה-4 בנובמבר, צפויות להתקיים בחירות מקומיות במספר מדינות בארה"ב. בין היתר צפויים להיבחר מושלי מדינות וראשי עיר, כולל לראשות העיר ניו יורק, שם מוביל זוהראן ממדאני בפער ניכר.

גם במדינת ניו ג'רזי, שם שוכנת עיר התורה לייקווד, צפויות להתקיים בחירות למושל ונציגים מדינתיים. באורח נדיר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פנה אמש (ראשון) במסר אישי לקהילה החרדית בניו ג'רזי ובניו יורק, וקרא לה להתגייס ביום שלישי הקרוב למען מועמד הרפובליקנים למושל ניו ג'רזי, ג'ק צ'יטרלי. את הדברים פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו TRUTH, שם שיבח את תמיכת החרדים בו בבחירות לנשיאות ב-2024 וקרא להם לשוב ולמלא תפקיד מכריע גם הפעם. "הקהילות היהודיות האורתודוקסיות ברחבי אמריקה הצביעו במספרים עצומים בבחירות ההיסטוריות שלנו לנשיאות ב-2024", כתב טראמפ. "לייקווד, ניו ג'רזי, הייתה אחת הזכיות הגדולות ביותר שלנו בכל המדינה – עם יותר מ-90 אחוז מהקולות". לדבריו, גם בבחירות הקרובות לעיני כל המדינה נשואות שוב לניו ג'רזי, והוא "זקוק לכל התומכים בקהילה האורתודוקסית בלייקווד ובסביבתה שיצביעו במספרים עצומים עבור ג'ק צ'יטרלי".

טראמפ העניק לצ’יטרלי את תמיכתו המלאה והבלתי מסויגת: "ג’ק יהיה מושל נהדר, ויש לי בו אמון מוחלט. הוא לעולם לא יאכזב אתכם", כתב. "ג’ק זקוק לכל קול אחד ויחיד בקהילה – כולל כל תלמידי הישיבות שהצביעו לי בשנה שעברה".

הנשיא הוסיף קריאה נרגשת לפעול למען עתידה של המדינה: "הקולות שלכם בבחירות האלה יצילו את ניו ג’רזי, מדינה שיקרה מאוד ללבי". לדבריו, צ’יטרלי יוריד את המסים ויצמצם באופן דרמטי את מחירי האנרגיה, שיצאו מכלל שליטה. "מנגד, יריבתו תכפיל, תשלש ואפילו תכפיל פי ארבעה את מחירי האנרגיה ועלויות אחרות. אתם תתחרטו ביום שתצביעו לה", הזהיר טראמפ.

הוא חתם את המסר בקריאה ברורה: "הצביעו לג’ק צ’יטרלי ביום שלישי, ה-4 בנובמבר!".