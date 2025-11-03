על סיפון מטוס האייר פורס 1, הנשיא דונלד טראמפ גרם בלילה שעבר למבוכה לכתבת ששאלה אם הוא מתכנן מתקפה צבאית נגד ונצואלה.

טראמפ, שנשאל האם קיימות תוכניות לתקיפה, השיב בציניות: "איך אפשר בכלל לענות על שאלה כזאת? נניח שהיו תוכניות כאלה – האם היית רוצה שאספר לך?" והוסיף, "יש לנו תוכניות מאוד סודיות. מי בכלל היה אומר דבר כזה? איזו מין שאלה זו?"

לאחר התגובה החריפה, טראמפ עבר לדבר על משבר ההגירה בגבול הדרומי והאשים את ממשל ביידן במדיניות שהובילה, לדבריו, לזרם עצום של עבריינים שנכנסו לארה"ב.

"ונצואלה שלחה לנו אלפים, אלפים רבים – מאות אלפים – של אנשים מכל העולם, מהכלאים, ממוסדות פסיכיאטריים, מכורים לסמים, וגם מדינות אחרות עשו את אותו הדבר," אמר. "זה קרה כי ניהלו אותנו אנשים טיפשים מאוד. טיפשים מאוד. ביידן היה הנשיא הגרוע ביותר בתולדות המדינה שלנו, ללא תחרות."

הנשיא הוסיף כי מדינות נוספות, בהן קונגו, ניצלו את גבולותיה הפתוחים של ארצות הברית כדי להיפטר מפושעים ומסוחרי סמים. "הם שלחו את האסירים שלהם, את סוחרי הסמים, את המכורים – כל מי שלא רצו אצלהם. וונצואלה הייתה אחת הפוגעות הגדולות ביותר," סיכם.

צפו בתיעוד.