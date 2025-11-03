נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (שלישי) ברשת החברתית שלו TRUTH הודעה חריגה במיוחד, שבה קרא לתושבי ניו יורק שלא להצביע למועמד הרפובליקני קרטיס סליבה, אלא לתמוך דווקא במועמד העצמאי אנדרו קואומו.

מדובר בפעם הראשונה שטראמפ יוצא בגלוי נגד מועמד ממפלגתו בבחירות עירוניות מרכזיות, ומפציר במצביעים לתמוך ביריבו – מתוך מטרה למנוע את בחירתו של מועמד השמאל הקיצוני, זוהראן ממדאני.

אמנם, בראיון ל-60 דקות כבר אמר הנשיא השבוע שאם היה ניו-יורקי היה מצביע עבור קואמו, אך כאמור זאת הפעם הראשונה שהנשיא קורא לכך בפירוש, ומאידך קורא שלא להצביע לרפובליקני.

טראמפ כתב כי אם ממדאני, אותו כינה "קומוניסט", ינצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, הוא לא יוכל להצדיק השקעה פדרלית בעיר.

לדבריו, "אם מועמד הקומוניסטים זוהראן ממדאני ינצח, יהיה זה כמעט בלתי אפשרי שאעביר כספים פדרליים לעיר, מעבר למינימום הנדרש. כקומוניסט, לעיר הזאת אין שום סיכוי להצליח, אפילו לא לשרוד".

הנשיא הוסיף כי "עם קומוניסט בהגה, העיר רק תלך ותידרדר, ואני לא רוצה, כנשיא, להשליך כסף טוב אחרי כסף רע. זו חובתי לנהל את המדינה, ואני משוכנע לחלוטין שכשממדאני ינצח – ניו יורק תהפוך לאסון כלכלי וחברתי מוחלט".

בהמשך כתב טראמפ כי "עקרונותיו של ממדאני נוסו במשך יותר מאלף שנה, ומעולם לא הצליחו אפילו פעם אחת". לדבריו, הוא היה "חבר אסיפה כושל, מדורג בתחתית הרשימה, וכראש העיר שעדיין יכולה להיות העיר הגדולה בעולם, אין לו שום סיכוי להשיב לה את תהילתה".

הנשיא הפתיע כששיבח דווקא את אנדרו קואומו, לשעבר מושל ניו יורק מהמפלגה הדמוקרטית, ואמר כי יעדיף לראות אותו מנצח מאשר את ממדאני: "אני מעדיף דמוקרט שכבר הוכיח הצלחה על פני קומוניסט חסר ניסיון ובעל היסטוריה של כישלון מוחלט. בין אם אתם אוהבים את אנדרו קואומו ובין אם לא – אין לכם באמת ברירה. אתם חייבים להצביע לו ולקוות שיעשה עבודה נהדרת. הוא מסוגל לכך, ממדאני לא".

טראמפ גם לא חסך עקיצה ממועמד הרפובליקנים קרטיס סליבה, וכתב כי "הוא נראה הרבה יותר טוב בלי הברט שלו", אך הדגיש כי "הצבעה עבור סליבה היא למעשה הצבעה לממדאני".

הקריאה של טראמפ, חסרת התקדים בעוצמתה, מגיעה על רקע סקר אופטימי אחרון - וצריך לומר בודד - שפורסם אמש, שבו ממדאני מוביל על קואמו בארבעה אחוזים בלבד. השאלה הפוליטית הגדולה כעת היא האם תמיכתו של טראמפ בקואומו – יריב דמוקרטי לשעבר – תצליח לשנות את מאזן הכוחות, בעיר שבה כמעט לא נרשמה תמיכה רפובליקנית משמעותית בעשורים האחרונים.