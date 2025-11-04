שביט מסתורי מהחלל הבינכוכבי, שזכה לשם 3I/ATLAS, התגלה ב-1 ביולי 2025, עורר סערה בעולם המדע והציבור. מדובר באובייקט יוצא דופן שמקורו מחוץ למערכת השמש שלנו, והוא רק האובייקט הבינכוכבי השלישי שהתגלו אי פעם, אחרי עומואמואה ובוריסוב.

מסלולו ההיפרבולי צפוי להוציא אותו לצמיתות ממערכת השמש, אך התכונות המוזרות שלו מסקרנות את המדענים:

הגילוי גרם גם לספקולציות דרמטיות בתקשורת ובפודקאסטים פופולריים. בפודקאסט של ג'ו רוגן התייחס אילון מאסק לשביט והזהיר מפגיעה אפשרית: מדובר באובייקט גדול ומסיבי, בעיקר מניקל, ועלול "להשמיד יבשת, אולי גרוע מכך". השניים ציינו כי כיום אין לאנושות את הטכנולוגיה הדרושה להסיט או להשמיד איום כזה, אם היה במסלול התנגשות ישיר, ואף העלו אפשרות שמסלולו הלא שגרתי של השביט עשוי להיות תוצאה של גורם מלאכותי או לא טבעי.

למרות ההתרעות הדרמטיות, הערכות רשמיות של סוכנויות החלל מבהירות כי 3I/ATLAS אינו מהווה סכנה מיידית. מסלולו מבטיח מרחק בטוח מהכדור הארץ, והוא אינו מתקרב אליו. השביט אינו נראה לעין בלתי מזוינת, וכדי לצפות בו נדרש טלסקופ בינוני או גדול. שיא התקרבותו לשמש צפוי בסוף אוקטובר 2025, אך צפייה ישירה מהקרקע מוגבלת בשל חיוורונו ותנועתו המהירה, והוא אף עובר מאחורי השמש מנקודת המבט של כדור הארץ.

המדענים ממשיכים לעקוב אחר מסלולו, הרכבו ותכונותיו, ומקווים כי המחקר יעשיר את הבנתנו על היווצרות שביטים, דינמיקה של מערכות כוכבים וחומר בינכוכבי.