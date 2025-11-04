יום הבחירות ייפתח בעוד זמן קצר בניו יורק, כאשר המועמד המוביל לפי כל הסקרים הוא הסוציאליסטי, ה"קומוניסטי" - כפי שמכנה אותו טראמפ - זוהראן ממדאני.

עבור יהודי ניו יורק, אם אכן ייבחר ממדאני לראשות העיר החשובה ביותר בארה"ב, יהיה זה יום שחור עם השלכות עתידיות מרחיקות לכת.

בינתיים, כלל הסקרים חוזים ניצחון למועמד השמאל הקיצוני, בעוד סקר אחד שפורסם אתמול בשעות הערב (שעון ישראל) צמצם במעט את ההובלה של ממדאני להפרש של ארבעה אחוזים בלבד - בטווח טעות הדגימה או קרוב לכך.

כמו בכל מערכת בחירות בארה"ב, מעניין לראות מה אומרים המהמרים בנושא, אותם אלו ששמים את כספם האישי על זהותו של ראש העיר הבא של התפוח הגדול.

ובכן, גם שם המצב לא מרנין, וזאת בלשון המעטה. אמש, סגר ממדאני את היום עם 95% זכייה, ובמילים אחרות: רק 5% שמים את כספם על המועמד אנדרו קואומו. אם תהיתם, המועמד הרפובליקני סילבה אינו מקבל אפילו אחוז אחד של הצבעה - והוא ממשיך בקמפיין למרות הכל. "הייתי מעדיף לדקור את עצמי מאשר לפרוש", הוא אמר.

הבוקר, סוכנות ההימורים 'פולימרקט' העלתה במעט את סיכוייו של קואמו לזכות בבחירות לרמה של 90-10 נכון לשעת כתיבת שורות אלו.

תוצאה דומה מתקבלת גם באתר ההימורים הפופולארי 'קאלשי'. העלייה המעטה בהימורים של המועמד קואמו מאז אתמול מתרחשת ככל הנראה לאור תמיכתו הבלתי מסויגת של טראמפ במועמד העצמאי - נגד המועמד הרפובליקני עליו אמר ש"יותר יפה לו בלי הכובע".

ובמילים אחרות, אם נשאל את המהמרים, סיכוייו של קואמו לזכות בראשות העיר כמעט אפסיים, ויהדות ניו יורק, כדרכם של יהודים מאמינים, מתפללת לנס.

למרות האמור, חשוב לזכור שסוכנויות ההימורים - דעת הקהל - אמנם משקפת מגמה ברורה, אך לא מעט פעמים טעתה. כך היה בבחירות לנשיאות ארה"ב בשנה שעברה כאשר ביום הבחירות עמדו טראמפ והאריס בסיכויים כמעט שווים של 50-50 עם יתרון קל לטובת האריס, ולבסוף לא רק שטראמפ ניצח - אלא גם גרף את כלל מדינות המפתח.

יש גם תקווה ש"הניצחון הבטוח" בו מתהדרים הליברלים בניו יורק יביא לשאננות בקרב תומכי ממדאני, בעוד הרפובליקנים, אנשי הימין והחרדים של ניו יורק, ייצאו בהמוניהם כדי להצביע לקואמו. וכמו שנכתב למעלה, מתפללים לנס.