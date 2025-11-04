כיכר השבת
הודיעה על כך רשמית

שרי החוץ נפגשו ולאחר מכן הודיעו: גרמניה תרכך את האזהרה שהייתה על ישראל

בעקבות פניית שר החוץ סער בפגישה משותפת שנערכה עם שר החוץ הגרמני, גרמניה הודיעה כעת בהודעה רשמית, כי החליטה על הקלה באזהרת הנסיעה לישראל (חדשות בעולם)

שר החוץ סער ושר החוץ של גרמניה ואדפול בשבוע שעבר (צילום: ללא קרדיט)

במהלך פגישת שר החוץ עם שר החוץ של גרמניה יוהאן ואדפול בשבוע שעבר בביתו של השר סער בתל אביב, ביקש האחרון בקשה, שהתקבלה והיום (שלישי) יצאה על כך הודעה רשמית.

השר סער ביקש משר החוץ של גרמניה ואדפול, לרכך או להוריד את נושא אזהרת הנסיעה הקיימת בגרמניה לישראל.

יצוין, כי עד כה הזהיר משרד החוץ הגרמני מפני נסיעה לישראל ובעיקר האזהרה היתה לנסיעה אזור העוטף ולצפון הארץ.

בעקבות פנית שר החוץ סער, משרד החוץ של גרמניה הודיע כעת על הפחתה משמעותית באזהרת הנסיעה לישראל.

הורדת האזהרה תאפשר חזרה של משלחות לישראל בהיקף משמעותי, אשר עד כה הוגבלו בנסיעתם. הדבר ישפיע באופן מהותי על היכולת של נבחרות ספורט, משלחות צעירים, אנשי עסקים, ורבים נוספים לשוב לישראל ולהשיב את היחסים למסלולם התקין

