תרגיל צבאי ענק ברומניה: 10,000 חיילי נאט"ו מתאמנים מול רוסיה

על רקע הפלישה המלאה של רוסיה לאוקראינה, בוחנת נאט"ו את מוכנותה למלחמה באגף המזרחי. רומניה, החולקת גבול של כ־650 קילומטרים עם אוקראינה, הפכה למוקד אסטרטגי חסר תקדים מאז הפלישה הרוסית ב־2022.

בימים אלה נערכים תרגילים רחבי היקף, כדוגמת "נפילת הדאקי" ו"חץ איתן", המשלבים כ־10,000 אנשי צבא מתשע מדינות, ומהווים מבחן ליכולת הברית לפרוס במהירות כוחות גדולים אל עבר הגבול המזרחי.

הכוחות מבצעים תמרונים, ירי ארטילריה ואימוני טנקים חיים. במסגרת התרגילים בוחנים כוחות הנדסה מצרפת ומרומניה את מיומנות חציית מקווי מים – מיומנות מורכבת שחשיבותה הוכרה מחדש. מדובר ב"תרגיל אינטגרציה" שנועד להדגים את יכולת בעלות הברית להשתלב בחטיבה אחת של הברית.

אך מאחורי מופע הכוח מסתתר חשש כבד. האימונים מתקיימים בשעה שאירופה חוששת מפני שינוי סדרי העדיפויות הביטחוניים של ארצות הברית. דברי מזכיר ההגנה האמריקאי, לפיהם בעלות הברית האירופיות חייבות "להוביל מהחזית", הטילו ספק בערבויות הביטחוניות ארוכות השנים של וושינגטון.

חשש זה גובר לנוכח הודעת וושינגטון כי בכוונתה לצמצם את מספר חייליה ברומניה מ־1,700 לכ־900 עד 1,000 חיילים. אנליסטים בבוקרשט מזהירים כי צמצום הנוכחות האמריקאית יהווה "מתנה" לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וכי הוא עלול להחליש את כל האגף המזרחי מול "התנהגותה התוקפנית" של רוסיה.

למרות הספקות הפוליטיים והאתגרים הלוגיסטיים הכרוכים בהובלת ציוד צבאי בין מדינות הברית (בהיעדר "שנגן צבאי" המאפשר תנועה חופשית), הברית מציגה נחישות. כוח התגובה הברית החדש, שתוכנן לפריסה נרחבת תוך עשרה ימים, נמצא בפעולה, כאשר מפקדיו מדגישים כי האיומים הפכו "מורכבים ובלתי צפויים יותר".

מזכ"ל הברית הצהיר כי תרגיל זה "מייצג את שיא מאמצינו ואת תחילת כוחנו החדש, שיגן על כל סנטימטר משטחה של הברית". רומניה עצמה מגבירה את תפקידה בברית מאז 2022, ואף תרמה לאוקראינה מערכת טילי פטריוט ופתחה מרכז אימונים בינלאומי לטייסי מטוסי קרב.