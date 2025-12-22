כיכר השבת
תיק אפשטיין: המהלך החריג של המחוקק הרפובליקני נגד טראמפ - והתמונה שחזרה פתאום

חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי מאיים לתבוע את הממשל - הרפובליקני, בגין אי ציות וביזיון בית הנבחרים, בכך שנמנע מלפרסם את תיק אפשטיין במלואו | מדובר בפעם הראשונה מזה 100 שנה שתביעה כזו עשויה להיות מוגשת נגד הממשל (חדשות) 

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק shutterstock)

חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי מאיים לתבוע את ממשל על ביזיון הקונגרס, בעקבות פרסום חלקי של תיק אפשטיין.

חבר הקונגרס שנחשב למורד במפלגה, אמר כי הוא שוקל לתבוע את התובעת הכללית פאם בונדי בעקבות פרסום חלקי בלבד של מסמכי אפשטיין, כאשר גם מה שפורסם, הושחר בצורה קיצונית.

בין היתר, פורסם דו"ח של 119 עמודים הקשורים לעבריין - כאשר כולם הושחרו לחלוטין.

משרד המשפטים טוען כי ההשחרות נועדו להגן על הקורבנות וכי מסמכים נוספים יפורסמו בשבועות הקרובים.

עם זאת, מבקרי הממשל אומרים כי משרד המשפטים האמריקני לא עמד בדד-ליין לפרסום התיק כולו ביום שישי האחרון.

לאחר ביקורת ציבורית נרחבת, העלה שוב משרד המשפטים תמונה בה נראה בין היתר תצלום של הנשיא טראמפ, תמונה שהורדה מהאוויר כ-24 שעות אחרי שהועלתה, וכעת כאמור עלתה שוב לאוויר בחסות הביקורת.

מאסי מזוהה עם האגף הליברטריאני של המפלגה הרפובליקנית וזכה לכינוי "מר לא"(Mr. No) בגלל הצבעותיו התכופות נגד חוקים שזוכים להסכמה רחבה.

טראמפ קרא מספר פעמים להחליפו בחבר אחר. הנשיא הצהיר כי מאסי אינו חלק מתנועת MAGA וקרא לבוחרים בקנטקי להחליפו במועמד אחר בפריימריז של 2026, תוך שהוא מבטיח לקמפיין נגדו באופן אישי. הוא כינה אותו "החבר הגרוע ביותר בקונגרס".

טראמפ, למטה משמאל (משרד המשפטים)

