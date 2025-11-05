האסטרונאוטים הסימנים בתרגיל ( צילום: מסך )

חזרתם של שלושה אסטרונאוטים סינים לכדור הארץ נדחתה לתאריך בלתי מוגדר בעקבות אירוע חריג: החללית "שנג'ואו-20", נפגעה לכאורה מחתיכה קטנה של פסולת חלל - שיירים של לוויינים ישנים או חלקים אחרים הנעים במהירות גבוהה סביב כדור הארץ. פגיעה כזו, גם אם קטנה, עלולה לגרום לנזק למעטפת החללית או למערכות הקריטיות שלה.