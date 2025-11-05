חזרתם של שלושה אסטרונאוטים סינים לכדור הארץ נדחתה לתאריך בלתי מוגדר בעקבות אירוע חריג: החללית "שנג'ואו-20", נפגעה לכאורה מחתיכה קטנה של פסולת חלל - שיירים של לוויינים ישנים או חלקים אחרים הנעים במהירות גבוהה סביב כדור הארץ. פגיעה כזו, גם אם קטנה, עלולה לגרום לנזק למעטפת החללית או למערכות הקריטיות שלה.
שלושת האסטרונאוטים, שטסו לתחנת החלל "טיאנגונג" באפריל, היו אמורים לסיים משימה בת שישה חודשים ולחזור היום (רביעי). סוכנות החלל הסינית הודיעה כי נערכת כעת הערכה יסודית של הפגיעה והסיכונים, וכי העיכוב נועד להבטיח את בריאותם ובטיחותם של האסטרונאוטים ולסיים את המשימה בהצלחה.
למרות הדיווחים על סביבה רגועה עד לאחרונה, הרשויות טרם פרסמו מתי בדיוק התרחש האירוע. צוות "שנג'ואו-21" המחליף כבר הגיע, ושני הצוותים נצפו עורכים טקס העברת תפקיד ונהנים מארוחת עוף אפוי שהוכנה בתנור הראשון שהותקן בתחנת החלל.
הקהילה המדעית הסינית דנה כעת ב"תוכנית ב'": אם יתברר שהסיכון לחזרה בחללית הפגועה גבוה מדי, סין עשויה להפעיל ספינת גיבוי מוכנה מראש. חללית "שנג'ואו-22" ומשגר "לונג מארץ' 2F" נמצאים במצב כוננות חירום ומוכנים להחזיר את האסטרונאוטים בבטחה.
המפקד חן דונג, המחזיק בשיא הסיני לטיסה המצטברת בחלל (מעל 380 ימים) ושש הליכות חלל, עומד שוב במרכז תשומת הלב. המקרה מדגיש את הסכנה האמיתית של פסולת חלל ואת חשיבות מנגנוני הגיבוי בתוכנית החלל הסינית, שמכוונת להביא אדם לירח עד שנת 2030.
